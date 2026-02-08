O candidato do Partido Socialista, António José Seguro, venceu as eleições deste domingo (8) em Portugal, apontam as primeiras pesquisas boca de urnas divulgadas após o fechamento das seções eleitorais. Ele deve ficar com 65% dos votos contra 35% do candidato de extrema direita André Ventura.

A projeção da Universidade Católica para a Rádio e Televisão de Portugal aponta que Seguro obteve de 68 a 73% dos votos válidos. Como indicavam os levantamentos de intenção de voto, Seguro teve uma vitória tranquila sobre André Ventura, do partido ultradireitista Chega –o socialista tinha mais de 20 pontos percentuais de vantagem.

A projeção da abstenção é entre 42 e 48%. No primeiro turno foi 47,7%. Isso significa que não houve um número significativo de pessoas que deixaram de votar. Foi mais o menos o mesmo do primeiro turno.

Portugal com chuvas

Alguns municípios em estado de calamidade pública devido às chuvas que atingem Portugal só irão às urnas na semana que vem. Eles respondem, no entanto, por menos de 1% dos votos. As apurações no resto do país seguirão normalmente, e Seguro deverá discursar como presidente eleito ainda nesta noite.

A vitória de Seguro encerra um paradoxo. No primeiro turno, candidatos identificados com a esquerda obtiveram cerca de 35% dos votos, enquanto os contendores à direita somaram mais de 50%.

