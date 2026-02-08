O Tivoli Shopping recebe o Moreti Park, tradicional parque de diversões que chega para encantar crianças, jovens e adultos com uma experiência completa de entretenimento. A atração está instalada no estacionamento do shopping, em área preparada para receber o público com conforto e segurança.

O Moreti Park reúne brinquedos clássicos e atrações que agradam diferentes faixas etárias, como roda-gigante, carrossel, fusquinha, pista de carrinhos, brinquedos interativos e cama elástica, proporcionando momentos de diversão em família. O espaço também conta com barracas de alimentação, ampliando a experiência do passeio.

“O Moreti Park reforça nosso compromisso em oferecer opções de lazer que vão além das compras. É uma atração que conversa com toda a família e complementa a experiência do Tivoli como um espaço de convivência, diversão e boas memórias”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Os visitantes podem optar pelo passaporte, que dá direito a brincar à vontade durante o período escolhido, ou pela compra de ingressos individuais por brinquedo. Há valores diferenciados para compra antecipada pelo site e para aquisição direta na bilheteria.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no site oficial www.moretipark.com.br ou diretamente na bilheteria do parque, no estacionamento do shopping.

O parque funciona de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h e aos sábados, domingos e feriados, das 14h às 22h.

📅 A partir de 06 de fevereiro de 2026

⏰ Segunda a sexta-feira, das 17h às 22h | Sábados, domingos e feriados: das 14h às 22h

📍Estacionamento | Tivoli Shopping

‼️Todo acompanhante paga passaporte. É necessário verificar filas, horário de funcionamento e condições climáticas antes da compra. Em caso de chuva, os atendimentos poderão ser suspensos

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pelo Grupo AD. O empreendimento conta com 144 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Pernambucanas, Casas Bahia, Kalunga, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro); uma ampla praça de alimentação e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

