Três anos após o fim da grande Pandemia que assolou o planeta, voltou a circular fakenews com áudios associando nova onda do Coronavírus com o carnaval.

O que estaria para acontecer é novo pânico em hospitais com mortes e muita gente internada e ‘as autoridades’ enganando o povo para esperar o carnaval passar.

Na onda bolsonarista, o que se tem é o inverso das fakenews do período mais grave da pandemia. Agora é para acreditar na crise sanitária.