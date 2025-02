Gene Hackman, a duas vezes vencedor do Oscar (por Operação França e Os Imperdoáveis) faleceu aos 95 anos de idade. Hackman e sua esposa Betsy Arakawa foram encontrados mortos em sua casa em Santa Fe, nos EUA.

De acordo com a polícia de Santa Fe, não há suspeita de crime. Relatos locais (via Variety) dizem que o cachorro de Hackman e Arakawa, uma pianista de 63 anos, também foi encontrado morto. Uma causa de morte não foi determinada ainda.

Ator ficou conhecido do público brasileiro como 1o Lex Luthor, arqui inimigo do super homem, no filme dos anos 1980

“Tudo que posso dizer é que estamos no meio de uma investigação preliminar da morte, esperando um mandato de busca,” disse o xerife do condado de Santa Fe, Adan Mendoza, ao Santa Fe New Mexican. “Eu quero garantir à comunidade e à vizinhança que não há nenhum perigo imediato para mais ninguém.”

Gene Hackman 2a morte que choca Hollywood

em 2 dias. Ontem a atriz Michelle Trachtenberg, ficou conhecida por personagens como “Jenny”, do filme “EuroTrip” (2004) e Georgina Sparks, do seriado “Gossip Girl”, morreu aos 39 anos. A causa não foi revelada. Que descanse em paz.

Michelle Trachttenberg estreou como atriz mirim, com papéis em projetos da Nickelodeon, como “The Adventure of Pete & Pete” e o filme “Harriet the Spy”.

Nossos sentimentos para familiares, amigos e fãs

