A insatisfação com o ambiente de trabalho, a busca por melhores benefícios e o desejo de equilíbrio entre vida pessoal e profissional estão impulsionando um movimento de mudança no mercado de trabalho brasileiro. Uma pesquisa realizada pela consultoria Aon revela que 68% dos profissionais estão em processo de transição ou consideram trocar de emprego nos próximos 12 meses. O índice supera a média global de 60% e faz parte do Estudo de Sentimento do Empregado 2025. O levantamento ouviu mais de 9 mil pessoas em 23 países, incluindo 500 no Brasil.

Entre os principais fatores que motivam essa intenção de mudança, 24% dos entrevistados afirmam se sentir subvalorizados em suas empresas. Para Andre Purri, CEO da Alymente , a decisão de buscar novas oportunidades está diretamente ligada a aspectos como clima organizacional, cultura corporativa, salário e benefícios.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

“Quem não enxerga a cultura organizacional como um diferencial estratégico corre o risco de perder talentos para concorrentes que valorizam esse aspecto. O profissional atual não busca apenas um salário competitivo, mas um ambiente que favoreça seu desenvolvimento e bem-estar. A forma como uma empresa comunica e implementa seus benefícios, aliada a uma gestão humanizada, pode definir se ela será vista como um lugar onde vale a pena construir uma carreira ou apenas um emprego temporário”, destaca.

Insatisfação e exigência por benefícios

Os brasileiros demonstram um alto nível de exigência em relação aos benefícios oferecidos. Segundo o estudo, 75% acreditam que seus empregadores deveriam apoiar o bem-estar dos colaboradores, enquanto 67% esperam auxílio financeiro para educação e 66% valorizam o apoio no cuidado com crianças. Outros benefícios desejados incluem orientação financeira (60%) e suporte à saúde da mulher (58%). No entanto, uma pesquisa complementar da Aon revela que apenas 50% das empresas já oferecem programas voltados à qualidade de vida, evidenciando uma lacuna entre oferta e expectativa.

“A personalização dos benefícios não é mais um diferencial, mas uma necessidade. Empresas que ainda operam com pacotes rígidos correm o risco de perder seus melhores talentos para aquelas que compreendem as demandas individuais dos colaboradores. Flexibilidade e reconhecimento são pilares fundamentais para um ambiente corporativo moderno e atrativo”, conclui Purri.

Caso tenha interesse na pauta, basta nos avisar, e faremos a ponte com o executivo/especialista para uma entrevista.

Andre Purri

CEO e cofundador da Alymente , Andre Purri vem revolucionando o mercado de benefícios corporativos. Formado em Administração de Empresas pela ESPM e com mais de 10 anos de experiência no setor de meio de pagamentos e benefícios, Andre iniciou sua carreira como Líder Comercial na Stone Pagamentos, onde desenvolveu habilidades estratégicas e de liderança. Movido pelo propósito de inovar, fundou a Alymente para oferecer soluções flexíveis que transformam a gestão de benefícios, gerando impacto positivo para empresas e colaboradores. Sua visão empreendedora reflete compromisso com inovação e excelência.

Alymente

Alymente é uma startup de RH (HR Tech) que redefine o conceito de gestão de benefícios corporativos. Desde 2017, oferece soluções inovadoras e personalizadas, como um cartão com bandeira Visa, aceito globalmente em até 9 categorias, incluindo alimentação, mobilidade e bem-estar. Sua plataforma também integra funcionalidades para RH, como gestão de premiações e despesas. Empresas como HEINEKEN e Nissan já adotam a experiência moderna da Alymente, que une flexibilidade, autonomia e valorização dos colaboradores, promovendo engajamento e eficiência nas relações corporativas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP