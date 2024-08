A FAM – Faculdade de Americana realiza, no próximo dia 3 de setembro, das 17h às 22h, a segunda edição da Feira de Estágio da Instituição, que tem como objetivo aproximar as empresas com vagas de estágio dos alunos. O evento é aberto para alunos da FAM e de outras instituições de ensino superior da nossa região. Não é necessário fazer inscrição antecipada.

No total, a feira reúne 12 empresas de Americana e região. As empresas confirmadas são: Kacyumara, A Executiva, Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), Grupo Agro, Mondragon Assembly, NUBE, Raízen, RH Brasil, Rheinmetall, Stampare, Vagas 019 e TGRH.

“Vamos oferecer apenas vagas de estágio, diferente do Emprega FAM, em que oferecemos todos os tipos de vagas. A Feira de Estágio é um caminho para facilitar a entrada no mercado de trabalho dos nossos alunos.” disse o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.

Serviço:

Local: FAM – Avenida Joaquim Bôer, 675 – Jardim Luciene – Americana

Horário: 17h às 22h

Inscrição: Não é necessário pré-inscrição.

