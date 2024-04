Família de Americana faz vaquinha para custear tratamento da filha de 11 anos

Uma família de Americana está realizando uma vaquinha para arrecadar fundos para o tratamento da filha, de 11 anos, que descobriu uma má formação no cérebro.

Segundo a família, aos 6 anos descobriram a má formação e, na cirurgia de reparação, foi feito o procedimento em uma veia errada, que não tinha má formação. O feito considerado pela família como erro médico, lesionou metade do cérebro da pequena Elen, que agora não anda, não conversa e se alimenta por sonda.

Veja a descrição da vaquinha que tem como meta R$50 mil e até agora arrecadou R$314:

ola meu nome e Ellen tenho 11 aninhos,e criei essa vaquinha pois preciso arrecadar um valor pra pagar meu tratamento e no momento minha família não tem condições para arca aos meus 6 aninhos eu era uma criança alegre que gostava de brincar anda de bicicleta ir a escola só que fui interrompida ao descobrir uma má formação no celebro onde precisei fazer uma cirurgia para entupir uma veia da má formação e por um erro médico acabaram entupindo uma veia que não era da má formação e infelizmente lesionou metade do meu celebro hoje eu nao ando não converso mim alimentando por sonda e mim encontro acamada temos fé que fazendo o tratamento irei conseguir mim recuperar então pessoa a colaboração de todos que possam mim ajudar com qualquer valor 🙏🏻🙌🏻❤️quem quiser conhecer minha história melhor e só ir no meu Instagram @ellencarolliny

Para ajudar, o link é https://www.vakinha.com.br/4684344