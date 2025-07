A Vigilância Sanitária interditou nesta segunda-feira (21) um restaurante localizado no Centro de Americana, após uma denúncia anônima feita ao Disque 100.

A operação contou com o apoio de agentes dos 2º e 4º Distritos Policiais, que foram até o local por volta das 14h e constataram diversas irregularidades sanitárias.

No local, os agentes se depararam com sinais evidentes de insalubridade: fezes de roedores, a presença de um rato, forte mau cheiro, alimentos armazenados sem identificação de validade e expostos sem qualquer tipo de proteção.

Pias do restaurante bem mal

Também foi verificado que as pias não estavam conectadas à rede de esgoto, com descarte irregular de resíduos em um espaço nos fundos do imóvel.

A proprietária do restaurante foi presa em flagrante por crime contra a saúde pública, conforme prevê o artigo 278 do Código Penal. Ela foi levada à Delegacia de Americana, mas acabou liberada após pagamento de fiança de R$ 1.500,00.

