O Burger King está com 100 vagas abertas para Jovem Aprendiz em todo o Brasil. As oportunidades, para trabalho de 4 ou 6 horas diárias, estão disponíveis em Brasília e nos seguintes estados e municípios:

São Paulo – Americana, Araraquara, Bebedouro, Boituva, Bragança Paulista, Cajamar, Carapicuíba, Catanduva, Franca, Guarujá, Hortolândia, Indaiatuba, Itapetininga, Itu, Jaboticabal, Limeira, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Piracicaba, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santa Bárbara d’Oeste, Santo André, Santos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Roque, São Vicente, Sertãozinho, Sorocaba, Votorantim e Votuporanga;

Rio de Janeiro – Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Resende, Rio de Janeiro e São Gonçalo;

Minas Gerais – Itajubá e Uberlândia;

Rio Grande do Sul – Gravataí e Porto Alegre;

Goiás – Anápolis e Goiânia;

Ceará – Caucaia;

Paraíba – João Pessoa;

Espírito Santo – Vila Velha;

As vagas, com carteira assinada, são para jovens de 18 a 21 anos de idade, que devem estar cursando ou ter concluído o ensino médio ou o ensino médio técnico. O salário é de R$ 995,00 mensais, além de vale-transporte, assistência odontológica e seguro saúde.

Interessados devem se inscrever por meio deste link. Os processos de encaminhamento e formação teórica dos jovens são realizados pelo Espro (Ensino Social Profissionalizante), entidade sem fins lucrativos que é parceira do Programa de Aprendizagem do Burger King.



Sobre o Espro

O Espro (Ensino Social Profissionalizante) atua na inserção de adolescentes e jovens em vulnerabilidade social no mundo do trabalho, por meio da socioaprendizagem, oferecendo uma extensa jornada gratuita, que começa nos Projetos de Formação para o Mundo do Trabalho (patrocinados ou personalizados para nossos parceiros) e segue no Programa de Aprendizagem Profissional ou no Programa de Estágio. Dessa forma, a entidade contribui com seis dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU: trabalho decente e crescimento econômico, redução das desigualdades, educação de qualidade, saúde e bem-estar, erradicação da pobreza e parcerias e meios de implementação.

O objetivo principal do Espro é permitir aos jovens do Brasil desenvolver seus talentos para que assumam o protagonismo da construção do seu futuro e de uma sociedade mais inclusiva, bem como apoiar suas famílias e comunidades, seja por meio de projetos de capacitação ou assistência social.

Em 46 anos de existência, a entidade encaminhou mais de 650 mil jovens para sua primeira oportunidade de emprego e realizou 1,3 milhão de atendimentos sociais, englobando visitas domiciliares, acompanhamentos psicológicos, visitas técnicas, oficinas de geração de renda, encaminhamentos para a rede de apoio e outras iniciativas para desenvolver e melhorar a vida e o ambiente na jornada destes jovens e das comunidades onde vivem.

