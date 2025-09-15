Febre Amarela: Hortolândia orienta romeiros de peregrinação a se vacinar antes

Prefeitura recomenda imunização, pelo menos, 10 dias antes da viagem; vacinas disponíveis em UBS

Leia + sobre saúde

Se você vai participar de alguma peregrinação no dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida, fique atento! Para que a jornada de fé aconteça sem transtornos, a Prefeitura de Hortolândia orienta os romeiros a já se imunizarem contra a Febre Amarela. A recomendação é feita com base no alerta emitido pela Secretaria Estadual de Saúde.

De acordo com o alerta, no último período de monitoramento, foram registrados 66 casos da doença no estado, dos quais 37 evoluíram para óbito. O alerta ainda ressalta que vários trajetos da Rota da Fé, percorrida por romeiros, estão em áreas com vegetação, trechos de florestas e corredores ecológicos onde há risco elevado de transmissão de Febre Amarela.

Em razão disso, a Vigilância Epidemiológica municipal, órgão da Secretaria de Saúde de Hortolândia, orienta que os romeiros, em especial aqueles com idade acima de 59 anos, recebam a vacina contra a Febre Amarela, pelo menos, 10 dias antes de iniciar a viagem.

Caso a pessoa não tenha certeza se já está imunizada contra a doença, a enfermeira do Programa de Imunização do município, Ana Paula Fernandes, orienta a checar a Carteira de Vacinação ou procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima de onde mora, para que a equipe da unidade verifique no sistema se a pessoa já recebeu a vacina.

“Caso não haja comprovação que a pessoa já esteja imunizada, por medida de segurança, orientamos a pessoa a tomar a vacina, com pelo menos 10 dias de antecedência à data da viagem”, alerta a enfermeira.

A vacina contra a Febre Amarela está disponível nas UBSs do município. A vacinação é feita diariamente, das 8h às 15h30.

Ainda durante a semana, as salas de vacinação de cinco unidades funcionam em horário ampliado para possibilitar que a população possa se imunizar. As cincos UBSs cujas salas de vacinação ficam abertas em horário ampliado durante a semana são:

– UBS Amanda II: até às 17h30

– UBS Dom Bruno Gamberini: até às 17h30

– UBS Rosolém: até às 17h30

– UBS Santa Clara: até às 17h30

– UBS Figueiras: até às 18h30

ARBOVIROSE

A enfermeira explica que o esquema vacinal contra a Febre Amarela é com duas doses. A primeira deve ser aos nove meses. Já a segunda dose deve ser aplicada aos quatro anos. Caso a pessoa não tenha completado o esquema vacinal, ela deve receber dose da vacina a partir dos cinco anos.

A transmissão da Febre Amarela para humanos ocorre pela picada dos mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes infectados com o vírus da doença. Esses mosquitos são ativos durante o dia e habitam áreas silvestres, rurais e de mata, como parques, trilhas, chácaras, sítios e pesqueiros.

Por isso, caso os romeiros forem transitar em áreas com risco de contágio da doença, a enfermeira orienta a usar calças e camisas de manga longa e calçados fechados. Outra orientação é aplicar repelente nas áreas expostas do corpo. Já para crianças menores de seis meses, a orientação é colocar mosquiteiros em berços e carrinhos. De acordo com a enfermeira, a cobertura vacinal da população infantil do município menor de um ano é de 78%, abaixo da meta que é 95%.

A doença também pode acometer macacos. Porém, a enfermeira reforça que macacos infectados não transmitem a doença para seres humanos.

A Febre Amarela é uma arbovirose. Os principais sintomas são febre, icterícia (coloração amarelada da pele que dá nome à doença), dor no corpo, náusea, vômitos, dentre outros sinais. Caso a pessoa não esteja vacinada, a doença pode evoluir e levar a óbito. De acordo com a Secretaria de Saúde, neste ano não há casos positivos da doença em Hortolândia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP