A Feira Ameriart será realizada neste domingo (21), das 10h às 16h, no Portal Princesa Tecelã, na Avenida Antônio Pinto Duarte, entrada de Americana, com a exposição e comercialização de produtos feitos à mão utilizando as mais diversas técnicas. A entrada é gratuita.

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O público vai encontrar artesanato em feltro, criações utilizando a técnica macramê, vestuários e decorações em crochê e costura criativa, laços e tiaras, bonecos de biscuit, trabalhos em MDF, patchwork, objetos de resina, amigurumis, bordados à mão e à máquina), bonecas de pano, objetos de marcenaria, terrários e peças feitas em impressão 3d e técnicas de pintura à mão.

Feira Ameriart em toda a cidade

A feira é promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e ocorre todo terceiro domingo de cada mês. Os artesãos de Americana também expõem suas criações durante os grandes eventos organizados pela pasta e na Casa do Artesão, localizada no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.

“O apoio à economia criativa é uma das diretrizes da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi e a feira de artesanato Ameriart se insere neste contexto de promoção de oportunidades de emprego e renda para nossos artesãos”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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