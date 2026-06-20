Prefeitura convida a população a participar de audiência pública, marcada para o dia para o dia 30/06, na Câmara Municipal

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Hortolândia, elaborado em 2013 e aprovado em 2016, passará por revisão. Para efetuar as atualizações, a Prefeitura convida a população a participar da audiência pública que acontecerá no próximo dia 30 de junho, a partir das 19h, no Plenário Geraldo Costa Camargo da Câmara Municipal, localizada na Rua Joseph Paul Julien Burlandy, 250, no Parque Gabriel.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O evento, organizado pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, é aberto ao público, sem necessidade de inscrição prévia. A revisão é uma exigência do novo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020), que determina a atualização dos planos municipais em um prazo máximo de dez anos.

A revisão será realizada de forma abrangente, com o objetivo de adequar o plano à realidade do município. Atualmente, Hortolândia conta com coleta de resíduos em 100% do território e fornecimento de água tratada a 99% da população, sendo 100% do volume coletado devidamente tratado, segundo levantamento do Departamento de Licenciamento Ambiental e Gestão de Resíduos.

“A participação da população na Audiência Pública da Revisão do Plano Municipal de Saneamento é importante, porque permite que os cidadãos contribuam diretamente com sugestões, apontem necessidades que ajudem a definir prioridades para os serviços de Saneamento”, afirma a secretária de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, Eliane Nascimento.

SERVIÇO:

Audiência pública de revisão do Plano de Saneamento Básico do município

Data: terça-feira, 30/06

Hora: a partir das 19h

Local: Câmara Municipal de Hortolândia, Rua Joseph Paul Julien Burlandy, 250, Parque Gabriel

Leia Mais notícias da cidade e região