Ação da Prefeitura (cartilha) durante Junho Violeta também faz parte da mobilização pelo fim da violência contra a pessoa idosa

A Prefeitura de Hortolândia aderiu à campanha Junho Violeta, de combate a violência contra a pessoa idosa, e também, de prevenção contra quedas. Em qualquer idade, as quedas são sempre arriscadas. Mas, quando a pessoa é idosa, os cuidados precisam ser redobrados em razão da maior fragilidade física e, consequentemente, dos desafios para a recuperação.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Para chamar atenção à este tema, a Prefeitura de Hortolândia criou uma cartilha que passa a ser entregue nas unidades do CCMI (Centro de Convivência da Melhor Idade) do Remanso Campineiro e do Jd. Amanda. A ação faz alusão ao Dia Mundial de Prevenção de Quedas, lembrado em 24 de junho.

De acordo com a equipe do Departamento de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, na próxima segunda-feira (22/06), às 9h, os idosos atendidos no CCMI Remanso terão uma palestra com orientações práticas de como se proteger contra as quedas. Já na terça-feira (23/06), às 10h30, será a vez da turma da Melhor Idade do Jardim Amanda receber as orientações.

“Envelhecer é acumular histórias, sabedoria e vivências que ajudam a construir o presente e o futuro. Quem veio antes de nós, pavimentou o caminho para que estivéssemos aqui hoje. Por isso, cuidar e proteger a pessoa idosa não é apenas uma obrigação legal, é um ato profundo de humanidade e amor. Neste Junho Violeta, é preciso olhar com mais carinho, paciência e atenção para a pessoa idosa. Ofereça escuta ativa, garanta que eles tenham dignidade e, acima de tudo, proteja a integridade física e emocional de cada um deles”, destaca a Diretora do Departamento de Direitos Humanos da Prefeitura de Hortolândia, Josiane Crepaldi.

Dicas para prevenção de quedas em idosos

As quedas em casa são as principais causas de acidentes envolvendo idosos no Brasil. A cada ano, 30% das pessoas com mais de 65 anos sofrem algum tipo de complicação em decorrência de quedas. Entre pessoas com mais de 80 anos, esse número sobe para 40%, de acordo com estatísticas do Ministério da Saúde. Alguns cuidados são fundamentais para reduzir os riscos e as consequências das quedas nesta fase da vida.

Quarto

Use tapetes fixos e não encere o piso;

Ajuste a altura da cama (45 a 65 cm) e use um colchão firme;

Mantenha um abajur, lanterna ou interruptor de luz próximo à cama;

Evite caminhar pelo quarto ou pela casa somente de meias;

Guarde os objetos em locais que possam ser alcançados com facilidade.

Sala

Deixe o caminho livre de fios e outros objetos;

Dê preferência a sofás firmes e de altura adequada ao idoso (45 cm a 50 cm do chão);

Utilize poltronas com braços;

Mantenha o ambiente sempre bem iluminado.

Cozinha

Utilize armários fixos e baixos e não suba em caixas ou cadeiras para alcançá-los;

Não deixe o piso molhado;

Fique atento à altura da mesa (70 cm a 75 cm) e da cadeira em que faz as refeições.

Escadas

Instale corrimão nas duas laterais;

Não deixe objetos nos degraus;

Utilize fitas antiderrapantes nos degraus;

Sinalize o primeiro e o último degrau;

Instale interruptores de luz na parte superior e inferior da escada;

Ilumine a escada do primeiro ao último degrau.

Banheiro

O banheiro deverá ter boa iluminação;

Instale barras de apoio próximas ao vaso sanitário e ao chuveiro;

Utilize banco de apoio para o banho;

A porta do banheiro deve abrir para fora;

Instale maçanetas de alavanca;

Inclua piso antiderrapante;

Evite tapetes.

Leia Mais notícias da cidade e região