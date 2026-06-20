As políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico, geração de renda e inclusão produtiva seguem apresentando resultados em Sumaré. Levantamento elaborado pelo Departamento de Economia da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico aponta que os serviços oferecidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) realizaram, juntos, 6.006 atendimentos entre os meses de janeiro e maio de 2026.

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Os números demonstram a importância das duas estruturas para o fortalecimento do empreendedorismo, a ampliação das oportunidades de trabalho e o desenvolvimento econômico do município. No período analisado, o SEBRAE contabilizou 1.487 atendimentos, enquanto o PAT registrou 4.519 atendimentos, evidenciando a forte procura da população pelos serviços disponibilizados pela Prefeitura de Sumaré.

No caso do SEBRAE, os atendimentos concentraram-se principalmente entre Pessoas Físicas e Microempreendedores Individuais (MEIs). Foram 789 atendimentos direcionados a Pessoas Físicas, o equivalente a 53,06% do total, e 697 atendimentos voltados aos MEIs, representando 46,87%.

Os dados reforçam o papel estratégico da unidade no estímulo ao empreendedorismo, na orientação para abertura de novos negócios e no suporte aos empreendedores já formalizados. O melhor desempenho do ano foi registrado em maio, quando foram realizados 414 atendimentos, correspondendo a 27,84% de todo o volume acumulado nos cinco primeiros meses do ano. Somente nesse período, 386 atendimentos foram destinados a Pessoas Físicas interessadas em abrir empresas, formalizar atividades econômicas ou desenvolver novos empreendimentos.

PAT Sumaré

Já o PAT manteve forte atuação na promoção da empregabilidade e na aproximação entre trabalhadores e empresas. Entre janeiro e maio, a unidade realizou 4.519 atendimentos, resultando em 2.373 encaminhamentos para processos seletivos e na captação de 1.790 vagas de emprego junto às empresas parceiras.

O volume de oportunidades disponibilizadas reflete o dinamismo da economia local e a confiança do setor produtivo nos serviços oferecidos pelo município. Apenas nos cinco primeiros meses do ano, foram ofertadas 1.790 vagas de emprego, ampliando significativamente as possibilidades de inserção e recolocação profissional para a população.

O mês de maio também foi destaque para o PAT, registrando 1.130 atendimentos, o equivalente a aproximadamente 25% de todo o volume acumulado em 2026. No mesmo período, foram captadas 442 vagas de emprego e realizados 460 encaminhamentos para entrevistas e processos seletivos.

Outro indicador positivo apontado pelo relatório refere-se à melhoria gradual dos resultados operacionais da unidade. As vagas faltantes reduziram-se de 237 em fevereiro para apenas 71 em maio. Da mesma forma, as reprovações em processos seletivos caíram de 77 para 13 no mesmo período, demonstrando maior alinhamento entre o perfil dos candidatos encaminhados e as necessidades das empresas contratantes.

Para o prefeito Henrique do Paraíso, os números refletem a efetividade das políticas públicas implementadas pela administração municipal para fomentar o desenvolvimento econômico e ampliar as oportunidades para a população.

“Os números confirmam que Sumaré está fortalecendo suas políticas públicas voltadas ao empreendedorismo e ao emprego. Estamos criando oportunidades tanto para quem deseja abrir seu próprio negócio quanto para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Esses resultados refletem o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade”, destacou o prefeito.

O vice-prefeito e secretário municipal de Governo, André da Farmácia, ressaltou a importância da integração entre as diversas áreas da administração para ampliar os resultados alcançados.

Indicadores

“Os indicadores demonstram que o trabalho realizado de forma integrada pela Prefeitura vem produzindo resultados consistentes. O fortalecimento do empreendedorismo e da empregabilidade contribui diretamente para a geração de renda, movimentação da economia local e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos”, afirmou.

O secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, destacou o papel estratégico desempenhado pelo SEBRAE e pelo PAT na execução das políticas públicas municipais.

“O desempenho registrado nos cinco primeiros meses do ano evidencia a relevância dessas estruturas para o desenvolvimento econômico de Sumaré. O SEBRAE tem sido fundamental para apoiar os pequenos negócios e estimular novos empreendimentos, enquanto o PAT desempenha papel essencial na aproximação entre empresas e trabalhadores. Continuaremos investindo em qualificação, inovação e fortalecimento das parcerias para ampliar ainda mais esses resultados”, enfatizou.

Segundo o relatório, os indicadores confirmam que Sumaré possui uma estrutura pública consolidada de apoio ao empreendedorismo e à empregabilidade, contribuindo diretamente para a geração de oportunidades, fortalecimento dos pequenos negócios, inclusão produtiva e desenvolvimento econômico sustentável do município.

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