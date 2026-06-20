Os prefeitos de Americana Chico Sardelli e Santa Bárbara d’Oeste Rafael Piovezan (ambos PL) participaram esta sexta-feira do lançamento da pré-campanha do presidente da Alesp André do Prado ao Senado. Também participou o pré-candidato a deputado estadual Franco Sardelli (Americana).

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O PL e o PP são os partidos do grupo bolsonarista do Estado com candidato para o senado. O time tem como grande líder o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Guilherme Derrite (PP) é o outro nome na chapa.

André terá como 1o suplente Eduardo Bolsonaro, autoexilado nos Estados Unidos e hoje condenado à prisão pelo STF por sua participação nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023.

Chico elogia ‘parceiro’ André

André tem uma história construída com muito trabalho, dedicação e compromisso com o Estado de São Paulo. Ao longo dos anos, sempre foi um grande parceiro de Americana, ajudando nossa cidade a conquistar importantes avanços e investimentos.

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