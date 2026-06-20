Todas as 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Estratégias Saúde da Família (ESFs) de Americana promoveram uma série de ações nesta sexta-feira (19), no Dia D de combate à violência contra a pessoa idosa, tema da campanha Junho Violeta. As atividades foram conduzidas pelas equipes das unidades junto aos pacientes, sob coordenação da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Americana.

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A programação incluiu palestras sobre temas como tipos de violência contra os idosos, golpes digitais, proteção e saúde, além de rodas de conversa, orientações, panfletagens, ações em sala de espera, vacinação, exercícios físicos, aferição de pressão arterial e outras atividades.

O vice-prefeito Odir Demarchi acompanhou as ações no Jardim São Paulo, ao lado do secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, da superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Godoi, da diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, e do professor Tiago Volpi, coordenador do projeto “Vivendo com Exercício”.

“Ver todas as nossas 21 unidades mobilizadas em uma causa tão nobre mostra a força da nossa rede de prevenção. Mais do que passar informação, o nosso objetivo foi acolher esses moradores, oferecendo um espaço seguro para que eles conheçam seus direitos, aprendam a se proteger no dia a dia e saibam que a saúde pública de Americana está do lado deles para garantir uma vida tranquila e digna”, afirmou Simone.

O objetivo da mobilização foi conscientizar a população sobre a importância de identificar e denunciar qualquer tipo de abuso contra a melhor idade, além de aproximar os idosos dos serviços preventivos de saúde. Ao unir orientações educativas com atendimentos práticos, a Atenção Básica busca fortalecer a rede de proteção social e garantir um envelhecimento ativo, seguro e com mais qualidade de vida.

Saúde de Americana de olho

“Essa grande mobilização reflete o nosso compromisso de cuidar de quem tanto já contribuiu pela nossa cidade. Levar orientações e serviços de saúde de forma integrada é fundamental para fortalecer a rede de proteção à melhor idade. Queremos que a população idosa de Americana viva com total segurança, respeito e com acesso a um atendimento humanizado e preventivo de qualidade”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

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