O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 41% das intenções de voto contra 31% do senador Flávio Bolsonaro (PL) no cenário de 1º turno testado, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 20, pelo jornal Folha de S.Paulo. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

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Depois de Lula com 41% e de Flávio com 31%, aparecem Ronaldo Caiado (PSD) com 3%, Renan Santos (Missão) com 3%, Romeu Zema (Novo) com 2%, Aécio Neves (PSDB) com 2%, Samara Martins (UP) com 2%, Augusto Cury (Avante) com 2%, Joaquim Barbosa (DC) com 1%, Cabo Daciolo (Mobiliza) com 1% e Rui Costa Pimenta (PCO) com 1%.

Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram. Brancos e nulos somam 7%. Os que responderam não saber em quem votar são 4%.

O levantamento divulgado neste sábado é o segundo do instituto feito após a revelação de que Flávio havia pedido dinheiro a Daniel Vorcaro, do Banco Master, para bancar um filme sobre o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A pesquisa também é a primeira desde que a Câmara dos Deputados aprovou o fim da escala 6×1, uma das principais apostas do governo Lula.

Na rodada anterior, divulgada em de 22 de maio, Lula tinha 40% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparecia com os mesmos 31%.

Segundo turno de Lula

O Datafolha testou três possibilidades de segundo turno. Em um cenário entre Lula e Flávio, o petista marcou 47% das intenções de voto, enquanto o bolsonarista teve 43%. A pontuação é a mesma registrada na rodada anterior, em 22 de maio. Desta vez, os brancos e nulos somam 8%, e 1% não sabe.

Já em uma disputa entre Lula e Caiado, o petista tem 47% contra 41% do ex-governador de Goiás. Brancos e nulos são 10%, e 2% não sabem.

Em um terceiro cenário, entre Lula e Zema, o presidente marca 48% ante 39% do ex-governador de Minas Gerais. Brancos e nulos são 11% e 2% não sabem.

O Datafolha ouviu 2.004 entrevistados em 139 cidades nos dias 17 e 19 de junho. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-09956/2026. O nível de confiança é de 95%.

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