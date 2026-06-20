Diploma de Mérito Cultural é concedido uma vez por ano, em sessão solene marcada para a próxima quinta-feira, dia 25, a partir das 19 horas

Oito pessoas que se destacaram por sua atuação na área cultural serão homenageadas pela Câmara Municipal de Nova Odessa. Trata-se do Diploma de Mérito Cultural, concedido anualmente, instituído pelo Poder Legislativo em 2013.

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O Diploma tem o objetivo de dar reconhecimento para artistas e fazedores de cultura que se destacaram em atividades ligadas às mais diversas manifestações culturais na cidade.

A cerimônia de entrega do Diploma será em sessão solene, a ser realizada na quinta-feira, dia 25 de junho, no plenário Simão Welsh da Câmara Municipal, às 19 horas.

Sessão na Câmara aberta ao público

A sessão será aberta ao público e transmitida ao vivo pelos canais de comunicação oficiais do Poder Legislativo.

Cada vereador interessado indicou um nome de destaque para receber a homenagem.

Este ano, os homenageados com o Diploma de Mérito Cultural serão:

– Charles Portilho Gonçalves, indicado pelo vereador André Faganello (Podemos)

– Renata Calgaro Quirino, indicada pelo vereador Élvis Pelé (PL)

– Josué Pereira Brito, indicado pelo vereador Marcelo Maito (União Brasil)

– Joni Grapeia, indicado pela vereadora Márcia Rebeschini (União Brasil)

– Lucas Frigeri Camargo, indicado pelo vereador Oséias Jorge (PSD), atual presidente da Câmara

– Murilo Paços, indicado pelo vereador Paulinho Bichof (Podemos)

– Evimar Xavier Rodrigues, indicado pelo vereador Paulo Porto (PSD)

– Gunta Gutmanis, indicada pela vereadora Priscila Peterlevitz (União Brasil)

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