Outras ações do mutirão de limpeza e zeladoria da Administração Municipal contemplam áreas públicas como praças, parques, áreas verdes e vias

Na terça-feira (16), as equipes da Prefeitura de Hortolândia reforçaram o mutirão de limpeza e zeladoria com a retirada de plantas aguapés do espelho d’água do Parque Socioambiental Lago da Fé, maior área pública de lazer da cidade localizada no Parque Gabriel.

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O trabalho complementa a fiscalização contra o descarte irregular de esgoto doméstico nas redes de águas pluviais que deságuam no lago, causando a proliferação da planta.

Além do Lago da Fé, nesta semana, o mutirão de poda do mato e limpeza da da Administração Municipal acontece no Parque Socioambiental Renato Dobelin e demais espaços públicos na região central.

Trabalho segue em Hortolândia

Os trabalhos também seguem na Praça da Penha, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, na Praça do Roxo, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora e em toda a extensão da avenida Sabina Baptista de Camargo. No Jardim Ricardo, as ações estão em andamento na Área de Preservação Permanente, localizada na região de baixada, onde os serviços antienchentes estão avançados.

“A limpeza, zeladoria e recuperação dos espaços públicos em todas as regiões de Hortolândia acontece em grande volume desde 2022. Por semana, em média, 20 espaços públicos como praças, parques socioambientais e áreas verdes recebem ações da Prefeitura. A população pode contribuir ao não descartar, irregularmente, esgoto doméstico nas redes de águas pluviais, realizando a ligação correta do sistema nem lixo e entulho em áreas públicas”, explica o secretário adjunto de Serviços Urbanos, Marcos Panício, o Mercadão.

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