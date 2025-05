Feira de Empregos oferece mais de 2,5 mil vagas em Americana neste sábado

Quem busca o primeiro emprego ou quem quer se recolocar no mercado de trabalho não pode perder a feira “EmpregoJá”, que acontece neste sábado (31), das 9h às 16h, no piso superior do Terminal Metropolitano de Americana (Avenida Doutor Antônio Lobo, nº 233, Centro).

O evento vai oferecer mais de 2,5 mil oportunidades de trabalho e contará com a participação de mais de 40 empresas, além de 200 vagas em cursos de extensão oferecidos pela Universidade Anhanguera de Americana, que organiza a feira em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, e apoio da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que cedeu o espaço para a realização do evento.

A Universidade Anhanguera disponibilizará mais de 200 vagas em cursos de extensão, com início imediato, certificado em até 24 horas e totalmente gratuitos — limitados a dois cursos por CPF. Durante a feira, os candidatos também poderão tirar dúvidas com recrutadores, entregar currículos e fazer contatos diretos com as empresas. A participação é totalmente gratuita e aberta ao público em geral. Para os cursos, será disponibilizado no evento materiais com o QRcode para realizar a inscrição.

“A Universidade Anhanguera acredita na transformação por meio da educação e, por isso, nos unimos a essa iniciativa com entusiasmo. Oferecer cursos gratuitos, com qualidade e entrega rápida, é uma forma de ampliar as chances de quem busca uma recolocação ou crescimento profissional”, destacou Leandro Garcia, representante da Anhanguera Americana.

SERVIÇO

Feira “EmpregoJá!”

SÁBADO (31 DE MAIO)

Horário: entre 9h e 16h

Local: Piso Superior do Terminal Metropolitano de Americana

Endereço: Avenida Doutor Antônio Lobo, 233, Centro

