Sancionada lei que dobra multa para desrespeito à Lei do Silêncio em Americana

Dobra multa para desrespeito à Lei do Silêncio em Americana

O vereador Lucas Leoncine (PSD) acompanhou na última sexta-feira (23), no gabinete do prefeito Chico Sardelli, a sanção do projeto de lei nº 7/2025, de sua autoria, que altera a lei municipal nº 5.907/2016, conhecida como Lei do Silêncio.

A nova lei dobra o valor das multas – atualmente, R$ 1 mil – para motoristas e motociclistas que emitirem sons e ruídos excessivos nas proximidades de escolas e unidades de saúde. A fiscalização continuará a cargo da Guarda Municipal de Americana.

“É importante destacarmos que fazer barulho acima do máximo permitido já é infração de trânsito, mas a população nos procurou devido casos frequentes de motos e carros, muitas vezes com escapamento alterado, em alta velocidade e produzindo muito ruído perto de escolas e unidades de saúde. Constatamos que, no caso da Avenida Brasil, essa prática já é rotineira, então precisamos de conscientização e punição adequada”, defendeu Lucas.

Ainda no projeto, o vereador explicou que pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA), idosos, crianças, estudantes e gestantes são as mais afetadas e que a fiscalização depende da aquisição de mais aparelhos de medição de ruídos. “Nós vamos trabalhar agora para que a GAMA possa comprar mais sonômetros e que promova blitz em áreas públicas onde as reclamações são mais constantes”, concluiu.

