Feiras de Nova Odessa recebem 'Concertos Juninos' da Banda Sinfônica

A Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss promove neste mês de junho quatro apresentações especiais nas feiras de Nova Odessa, como parte das festividades juninas. Os encontros têm como objetivo aproximar cada vez mais a população desses eventos e fortalecer ainda mais a cultura junina na cidade. A programação tem início neste sábado, dia 14, às 9h, na Feira Livre da Rua Anchieta, no Centro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Na próxima semana, a Banda se apresentará na Feira Noturna do Jardim Santa Luiza, Triunfo e região na quarta-feira, 18 de junho, às 20h. A mais recente Feira Noturna criada pela Prefeitura acontece no calçadão do campo de futebol do Triunfo, na Rua Irineu José Bordon.

Ainda neste mês, outras duas apresentações irão acontecer nas Feiras Noturnas da Rodoviária Municipal, na Rua Rio Branco, no Centro, e do Jardim Santa Rita e Região, na Avenida São Gonçalo.

Na quinta-feira, dia 26, às 20h, a corporação municipal se apresenta na Feira Noturna da Rodoviária. Já na Feira Noturna do Santa Rita, o show é na sexta-feira, dia 27, também às 20h, no estacionamento do Supermercado Paraná, que fica na Avenida São Gonçalo, nº 1.715.

“Estamos levando às feiras um repertório junino para compartilhar essa festa junto às famílias novaodessenses. A expectativa para essas apresentações é sempre de uma grande festa, comemorando não apenas o período junino, como também os 38 anos da nossa corporação. E estar junto à população é um grande prazer para os músicos, pois é o público que nos motiva a fazer o que fazemos”, disse o maestro Marco Almeida Jr.

A Banda e as Feiras

Criada em 1987, a Banda Sinfônica de Nova Odessa foi nomeada “Professor Gunars Tiss” em 1998. Mantida pela Prefeitura, se consolidou como uma referência cultural da cidade. Foi nove vezes campeã estadual (1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2004) e bicampeã nacional de bandas (1999 e 2000). Em 1997, sagrou-se campeã do Concurso Pró-Banda, da Secretaria de Cultura de São Paulo.

Em maio de 2001, lançou seu primeiro CD, “Encontro com a Música”, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Em 2006, lançou o segundo CD, “A Música Modo Quartal do Nordeste Brasileiro”, com obras do compositor Normando Carneiro da Silva. Em 2007, veio o terceiro álbum, em parceria com a Funarte, servindo de referência sonora para mais de 1.400 bandas cadastradas no Ministério da Cultura.

Atualmente, a Banda Sinfônica Municipal conta com 37 integrantes. Seu repertório é eclético, indo do erudito ao popular e abrangendo todos os gêneros musicais. Além das apresentações na cidade, participa de diversos eventos regionais, estaduais e nacionais, levando o nome de Nova Odessa para todo o Brasil.

Mais notícias da cidade e região