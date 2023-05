Após o lançamento de seu terceiro mini-álbum, MY WORLD, pela Warner Records, hoje o grupo feminino de K-Pop aespa anunciou sua primeira turnê global, aespa LIVE TOUR 2023 ‘SYNK: HYPER LINE’ com paradas nos Estados Unidos, América Latina e Europa. Produzida pela Live Nation, a turnê de 14 cidades começa em 13 de agosto na Crypto.com Arena de Los Angeles, fazendo paradas em Dallas, Miami, Atlanta, Washington, Chicago, Boston e Brooklyn, antes de seguir para o México, Brasil, Chile, Alemanha, Inglaterra e França em setembro. No Brasil, aespa se apresenta em São Paulo, no dia 11 de setembro, no Espaço Unimed.

Enquanto estiver na estrada, aespa irá apresentar músicas do MY WORLD, incluindo a faixa jovem e cheia de energia “Spicy” e a preciosa e emocionante “‘Til’ We Meet Again“. Com MY WORLD, aespa quebrou seu próprio recorde de vendas na primeira semana. O grupo também apresentará faixas favoritas dos fãs, como “Black Mamba“, “Illusion” e muito mais! Os fãs podem comprar MY WORLD AQUI.

A jornada pelos EUA também inclui apresentações no The Governors Ball em junho, onde farão história como o primeiro ato de K-Pop do festival a se apresentar, e Outside Lands em agosto. No ano passado, aespa fez sua estreia em um festival nos Estados Unidos no Coachella em Indio, Califórnia, onde se apresentou no palco principal.

INGRESSOS NA AMÉRICA DO NORTE: Os ingressos estarão disponíveis em venda geral a partir de quarta-feira, 24 de maio, às 15h, horário local, emLiveNation.com.

INGRESSOS NA AMÉRICA LATINA: Consulte abaixo os horários de venda em cada local.

8 de setembro – México: ingressos disponíveis a partir de quarta-feira, 24 de maio, às 9h CST. A venda geral começa na quinta-feira, 25 de maio, às 11h, horário local. Para obter informações completas sobre ingressos, visiteTicketmaster.com.mx.

11 de setembro – Brasil: ingressos disponíveis em venda geral a partir de segunda-feira, 22 de maio, às 10h pelo site www.ticketmaster.com.br e às 11h na bilheteria oficial (Espaço Unimed). Para informações completas sobre ingressos, visite Ticketmaster.com.br.

14 de setembro – Chile: Ingressos disponíveis a partir de segunda-feira, 22 de maio às 11h CLST. A venda geral começa na quarta-feira, 24 de maio, às 11h, horário local. Para obter informações completas sobre ingressos, visite Ticketmaster.cl.

INGRESSOS NA EUROPA: Consulte abaixo os horários de venda em cada local.

25 de setembro – Alemanha: ingressos disponíveis a partir de quarta-feira, 24 de maio, às 10h CEST. A venda geral começa na sexta-feira, 26 de maio, às 10h, horário local. Para informações completas sobre ingressos, visite LiveNation.de.

28 de setembro – Londres, Inglaterra: ingressos disponíveis a partir de quarta-feira, 24 de maio às 10h BST. A venda geral começa na sexta-feira, 26 de maio, às 10h, horário local. Para obter informações completas sobre ingressos, visite LiveNation.co.uk.

30 de setembro – França: ingressos disponíveis para venda a partir de quinta-feira, 25 de maio, às 10h, CEST. Venda geral começa na sexta-feira 26 de maio, às 10h, horário local. Para informações completas sobre ingressos, visite LiveNation.fr.

VIP: A turnê também oferecerá uma variedade de diferentes pacotes VIP e experiências para os fãs levarem sua experiência de show para o próximo nível. Os pacotes variam, mas incluem acesso à passagem de som pré-show da aespa, presentes VIP exclusivos e muito mais. Para obter informações adicionais, visite vipnation.com.

aespa LIVE TOUR 2023 ‘SYNK: HYPER LINE’ DATAS DA TOUR:

Domingo, 13 de agosto – Los Angeles, CA – Crypto.com Arena

Sexta, 18 de agosto – Dallas, TX – The Pavilion at Toyota Music Factory

Terça-feira, 22 de agosto – Miami, FL – James L. Knight Center

Sexta, 25 de agosto – Atlanta, GA – Fox Theatre

Dom 27 de agosto – Washington, DC – The Theatre no MGM National Harbor

Quarta-feira, 30 de agosto – Chicago, IL – Rosemont Theatre

Sáb, 02 de setembro – Boston, MA – MGM Music Hall

Terça, 05 de setembro – Brooklyn, NY – Barclays Center*

Sex Set 08 – Cidade do México, México – Palacio de los Deportes

Seg Set 11 – São Paulo, Brasil – Espaço Unimed

Quinta-feira, 14 de setembro – Santiago, Chile – Teatro Caupolican

Segunda-feira, 25 de setembro – Berlim, Alemanha – Columbiahalle

Quinta-feira, 28 de setembro – Londres, Inglaterra – The O2

Sáb, 30 de setembro – Paris, França – Dôme de Paris

SOBRE aespa

aespa [KARINA, WINTER, GISELLE, AND NINGNING] é um grupo feminino de K-Pop, que em um movimento sem precedentes alcançou 100 milhões de visualizações em seu vídeo de estreia, fato inédito para qualquer grupo de K-Pop na história do YouTube, com seu lançamento em 2020, “Mamba negra.” Depois, aespa lançou outro single, “Next Level“, e acumulou mais de 189 milhões de streams apenas no Spotify. O EP de 2022 do grupo, Girls – The 2nd Mini Album, estreou em # 1 na parada de vendas de álbuns mais vendidos da Billboard e ficou no Top 3 da Billboard 200 – o mais alto até o momento. Todos esses marcos levaram ao recém-lançado terceiro mini-álbum da aespa – MY WORLD, que inclui seu novo single de sucesso “Spicy“.

O grupo recebeu elogios de nomes como The New York Times, TIME, FORBES, Rolling Stone, Teen Vogue e mais com UPROXX afirmando: “nada é mais emocionante do que uma nova música aespa”. aespa está prestes a se tornar os primeiros artistas de K-Pop a tocar no Governors Ball em junho e no Outside Lands em agosto, antes de partirem para sua primeira turnê global em agosto.

O nome de aespa é derivado de uma combinação de “ae” (avatar e experiência) + “aspecto”. Cada um dos quatro membros da aespa tem um avatar correspondente no mundo virtual criado a partir de seus dados pessoais.

Sobre a Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) é a principal empresa de entretenimento no mundo, composta por líderes do mercado global: Ticketmaster, Live Nation Concerts e Live Nation Sponsorship. Para mais informações, visite www.livenation.lat e www.livenationentertainment.com.

