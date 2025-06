Férias em SBO: dinossauros, parques, literatura e sabores do campo

Seja em um passeio entre os dinossauros do Parque dos Ipês, uma tarde de espetáculos nas bibliotecas municipais ou um almoço típico servido no fogão a lenha, Santa Bárbara d’Oeste oferece um turismo de experiência acessível, cultural, sustentável e acolhedora. Pensando nisso, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou um guia para as férias de julho que inclui bem-estar e lazer, cultura e gastronomia.

Como opção gratuita e para toda a família, Santa Bárbara d’Oeste é conhecida por seus parques, sustentáveis e inclusivos. Com áreas que somam centenas de milhares de metros quadrados, os espaços públicos se tornaram símbolos de qualidade de vida e bem-estar.

Confira:

Parque dos Ipês e Reino dos Dinossauros

Esculturas de dinossauros em tamanho real, escavação paleontológica, playgrounds, calistenia, quadras, pista de caminhada e mesas para piquenique.

Endereço: Avenida Corifeu de Azevedo Marques – Jardim Belo Horizonte

Horário: Aberto diariamente, das 6 às 20 horas

Parque dos Jacarandás

Teatro de arena, ciclovia, pista de skate, bicicross, aquário natural e nascente modelo

Endereço: Rua do Estanho – Mollon IV

Horário: Aberto diariamente, das 6 às 22 horas

Parque Taene

Casa na árvore, brinquedos sensoriais, ruínas históricas e paisagismo

Endereço: Avenida dos Bandeirantes – Reserva Centenária

Horário: Aberto diariamente, das 7 às 17 horas

Parque Araçariguama

Lago com ponte, espaço pet, playground, árvores frutíferas e trilhas

Endereço: Avenida Corifeu de Azevedo Marques com Rua 21 de Abril – Jardim Itamaraty

Horário: Aberto 24h

Parque das Paineiras (Linear)

Playground com brinquedos adaptados, ciclovia, parede de escalada e mais de mil mudas plantadas

Endereço: Rua Tenente João Benedito Caetano – Planalto do Sol

Horário: Aberto 24h

Gastronomia e Turismo Rural

A zona rural de Santa Bárbara d’Oeste proporciona uma verdadeira viagem aos sabores do interior, com restaurantes típicos, destilaria, pesqueiros e sítios familiares que recebem o público em espaços acolhedores. A maioria desses locais funciona com agendamento prévio ou em horários fixos aos fins de semana. Por isso, é importante verificar com antecedência o funcionamento e a necessidade de reserva em cada estabelecimento.

Santa Bárbara d’Oeste conta com diversas opções na zona rural para quem busca gastronomia típica e lazer em meio à natureza. Entre os destaques estão: Rancho da Costela, Rancho da Linguiça, Rancho do Guitão, Empório Parada da Linguiça e Sapezeiros Bike. Para os amantes da pesca, há pesqueiros como Vale Verde, FM, Suzuki, São José e Santa Clara. Também merecem destaque a Destilaria Santa Capela e o Criatório Pestana.

No turismo de aventura, destacam-se o Haras Emma Lee e o Rancho WL, que oferecem aulas de equitação, passeios a cavalo, doma de potros e provas equestres. Já o Sítio Nossa Senhora Aparecida, localizado no Cruzeiro do Sul, promove palestras sobre PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), ervas medicinais e espiritualidade. Completando as experiências na zona rural, os Orquidários Santa Bárbara e Covolan se especializam no cultivo de espécies brasileiras e exóticas, com estufas, venda de mudas e destaque para a Cattleya walkeriana.

Mais informações no site www.visitesbo.com



FLISB

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promove a partir do dia 3 de julho a edição 2025 do FLISB (Festival Literário de Santa Bárbara), com atividades gratuitas voltadas às crianças e famílias durante as férias escolares, na Biblioteca Central, na Biblioteca “Neide Crócomo” (CEU das Artes) e no Centro Cultural e Biblioteca “Professor Léo Sallum”.

A programação contempla ações como Bingo Literário, sessões de contação de histórias, apresentações teatrais e oficinas lúdicas, com o objetivo de promover o acesso à leitura e à cultura.

Confira a programação completa por local:

Biblioteca Central

Endereço: esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, Centro, Santa Bárbara d’Oeste

Contato: (19) 3454-1605 | WhatsApp: 3455-2619

Dias 3 e 17 de julho – Bingo Literário, às 14 horas

Dia 8 de julho – Contação de histórias (Nas Asas da Leitura), às 14 horas

Dia 15 de julho – “Histórias Fantásticas de Pifi e Pafe” (Cia Xekmat), às 9 horas

Dia 18 de julho – “Alinhavando” (NAC), às 14 horas

Dia 24 de julho – “Encontro de Princesas” (Encanto e Magia), às 14 horas

CEU das Artes – Biblioteca Neide Crócomo

Endereço: Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste

Contato: (19) 3458-5868 (telefone/WhatsApp)

Dias 10 e 23 de julho – Bingo Literário, às 14 horas

Dia 10 de julho – Brincadeiras e Cantigas com Renata de Paula, às 15 horas

Dia 11 de julho – “Alinhavando” (NAC), às 14 horas

Dia 25 de julho – Contação de histórias (Nas Asas da Leitura), às 14 horas

Centro Cultural e Biblioteca “Professor Léo Sallum”

Endereço: Rua do Algodão, 1450, Cidade Nova, Santa Bárbara d’Oeste

Contato: (19) 3457-4627 (telefone/WhatsApp)

Dias 2 e 16 de julho – Bingo Literário, às 14 horas

Dia 1º de julho – Contação de histórias (Nas Asas da Leitura), às 14 horas

Dia 4 de julho – Brincadeiras e Cantigas com Renata de Paula, às 14 horas

Dia 22 de julho – “E o Sol Avermelhou” (Cia Arte Móvel), às 15 horas

