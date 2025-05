O vereador Fernando da Farmácia (PSD) acompanhou nesta segunda-feira (13) com o vice-prefeito Odir Demarchi a execução dos trabalhos de recapeamento asfáltico na Rua do Mecânico, no Jardim Werner Plaas.

Segundo o parlamentar, a ação atende a uma antiga reivindicação dos moradores da região, que há muito tempo enfrentavam dificuldades devido às péssimas condições da via.

“O recapeamento da Rua do Mecânico é uma demanda antiga e ver essa obra sendo executada é resultado de um trabalho conjunto entre o nosso mandato e a prefeitura. Vamos continuar fiscalizando e buscando soluções para os bairros da nossa cidade”, ressaltou Fernando.