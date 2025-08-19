Fernando da Farmácia vistoria necessidade de calçada na Avenida Giaconda Cibin

O vereador Fernando da Farmácia (PSD) visitou nesta segunda-feira (18) a Avenida Giaconda Cibin, nas proximidades do cruzamento com a Avenida Cillos, para avaliar a solicitação feita por moradores sobre a necessidade de construção de calçada na via.

De acordo com o parlamentar, a população da região utiliza o local para prática de atividades físicas como caminhada e corrida de rua, mas a ausência de calçada obriga as pessoas a trafegarem pela via, dividindo espaço com veículos e correndo o risco de acidentes.

“A população tem razão em cobrar. É uma questão básica de segurança e acessibilidade. As pessoas não podem ser obrigadas a caminhar no meio da rua porque falta uma calçada. Já estamos encaminhando a solicitação aos órgãos competentes para que essa demanda seja atendida o quanto antes”, afirmou Fernando.

