Fernando da Farmácia discute melhoras para campo de futebol

Fernando da Farmácia discute benfeitorias para o campo de futebol do Esporte Clube Colorado

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O vereador Fernando da Farmácia (PSD) visitou na quarta-feira (7) o campo de futebol do Estádio Victório Scuro com o diretor da Unidade de Praças e Jardins da prefeitura de Americana, Antonio Donizete de Paula, para ouvir demandas dos dirigentes do Esporte Clube Colorado, responsável pela manutenção do espaço.

Durante a visita, Fernando discutiu sobre benfeitorias como limpeza e poda de árvores, entre outros serviços. O parlamentar ressaltou já havia encaminhado indicações ao Poder Executivo e ressaltou a necessidade das melhorias na área. “O campo do Colorado é bastante tradicional e está precisando de algumas benfeitorias. Muitos jovens praticam futebol e é necessária a manutenção”, destacou.

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