Ação instituída no calendário oficial da cidade, faz parte das comemorações pelos 35 anos do município

Hortolândia homenageará, durante a festa “Envelhecer é a arte do saber viver”, três centenários que vivem em Hortolândia e ajudaram a construir a cidade. A homenagem está agendada para o dia 22 de maio,em evento no teatro Elizabeth Keller de Matos, no Jardim Amanda. A ação, que faz parte das comemorações pelo aniversário de Hortolândia, festeja a data instituída pelo calendário oficial como Dia Municipal das Pessoas Centenárias (17 de maio).

Viver em uma cidade que investe em saúde, esporte e segurança é um dos fatores que contribuem com a longevidade da população. Em Hortolândia, a Prefeitura trabalha para que as pessoas tenham qualidade de vida, e por isso, o município celebra estes idosos. O evento já se tornou tradicional na cidade.

Caso a população conheça algum idoso com cem anos de vida ou mais, e que ainda não fez parte da homenagem, ainda dá tempo de entrar em contato com o Departamento de Direitos Humanos e Políticas Públicas, órgão da Secretaria de Governo, para indicar o centenário.