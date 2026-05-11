Dia 14 de maio, a cantora paulista Verônica Ferriani se apresenta em Americana, no espaço Formigueiro Cultural com show, dedicado ao repertório de Nara Leão

Verônica Ferriani é cantora, compositora, instrumentista com 10 discos lançados. Gravou nos DVDs de Yamandu Costa e Toquinho, com quem esteve em turnê por 7 anos. Apresentou-se a convite de Ivan Lins, Beth Carvalho, Spokfrevo Orquestra, Mart’nália, Monarco, Moska, Jair Rodrigues, Moacyr Luz, Criolo e Xande de Pilares.

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Em show dedicado a Nara Leão, Verônica apresenta repertório amplo afetivo: Para além de contar nossa própria história, Nara é a artista que melhor referencia sua formação musical. Muito além disso, Nara simboliza a diversidade musical de seu tempo e a abrangência do que viemos a chamar de MPB. Da bossa ao samba, da valsa ao chacha, da guarânia ao baião, sua voz suave e violão firme encontram em Verônica representação cuidadosa nas harmonias, poesias e interpretações. A personalidade vocal de Verônica passeia por um roteiro narrativo amplo e perspicaz, sem nunca soar mera reprodução. Um show intimista, que revisita e refresca a memória afetiva de um rico período musical brasileiro. Perfeito pra escutar e cantar junto.

O show vem passando por palcos no Sudeste e Sul do país, sendo guns deles: Casa de Francisca, Blue Note SP, Casa da Banda e Bona, em São Paulo, Blue Note RIO (Rio de Janeiro), Casa Outono (Belo Horizonte), Clube Mogiano (Mogi das Cruzes), Cineteatro Itália (Rio Claro), Sarau da Versa (Araraquara – SP), Rabeca Cultural (Campinas – SP), Espaço Pedro Saraiva de Cultura (Florianópolis), Teatro Santarosa (Ribeirão Preto – SP), Soberano Jazz Club (Petrópolis – RJ), Clube do Choro (Brasília)

REPERTÓRIO BASE: MANHÃ DE CARNAVAL, MARCHA QUARTA-FEIRA DE CINZAS. O BARQUINHO, AMOR NAS ESTRELAS, FOTOGRAFIA, VOCÊ E EU, JOÃO E MARIA, MEU PRIMEIRO AMOR, DIZ QUE FUI POR AÍ, OPINIÃO, ESTRADA DO SOL, CORCOVADO, SAMBA DE UMA NOTA SÓ, ESTE SEU OLHAR / SÓ EM TEUS BRAÇOS, MEDITAÇÃO, BERIMBAU, CONSOLAÇÃO, PRIMAVERA, POR CAUSA DE VOCÊ, FEZ BOBAGEM, O SOL NASCERÁ, PRANTO DE POETA, DESAFINADO, WAVE, AMOR EM PAZ, SAMBA E AMOR, QUEM TE VIU, QUEM TE VÊ, ALÉM DO HORIZONTE, A BANDA, OLHA, DEBAIXO DOS CARACÓIS DOS SEUS CABELOS, CARCARÁ.

VERÔNICA FERRIANI

Natural de Ribeirão Preto, Verônica Ferriani é cantora, compositora, instrumentista e produtora musical.

Tem 10 discos lançados, sendo 4 solo e 6 em duo. Integra também 2 álbuns coletivos, além de colaborar em projetos especiais diversos.

Gravou nos DVDs recentes de Yamandu Costa e de Toquinho, com quem esteve em turnê Voz e violão entre 2011 e 2018. Fez shows como convidada de Ivan Lins, Beth Carvalho, Spokfrevo Orquestra, Mart’nália, Noca da Portela, Xande de Pilares, entre outros. Dividiu o palco em projetos especiais com Monarco, Moska, Jair Rodrigues, Teresa Cristina, entre muitos outros.

Em 2009, lançou seu 1o álbum, homônimo, com regravações lado B de Gonzaguinha, Paulinho da Viola e João Donato. Também gravou Sobre Palavras, com canções de Chico Saraiva e Mauro Aguiar.

Liderou a Gafieira São Paulo, vencedora do 22o. Prêmio da Música Brasileira (2011), como melhor grupo de samba.

Convidada a representar a nova música no Projeto Novas Vozes do Brasil, parceria do Itamaraty e MinC com Embaixadas do Brasil pelo mundo, apresentou-se em festivais e importantes espaços do Japão, Rússia, Portugal, Argentina, Colômbia, Espanha e Israel.

Em 2013, lançou o 1o. disco 100% autoral, Porque a boca fala aquilo do que o coração tá cheio, em turnê que percorreu 120 cidades de 13 países.

Seu álbum Aquário (2018) reiterou a força da compositora, trazendo a Verônica os Prêmios Catavento e Grão. O disco constou em listas como a do site Embrulhador, Bravo! e Revista Veja entre os melhores lançamentos do ano.

Durante a quarentena 2020/21, criou o projeto de encontros Quarentênicas, em que gravou encontros virtuais, exibidos em seus canais no Youtube, Facebook e Instagram, com artistas como Chico César, Badi Assad, Rosa Passos, Ayrton Montarroyos, Filipe Catto, Simoninha, Cida Moreira, Moyséis Marques, Bruna Caram, entre muitos outros.

Em 2021, selecionada pelo ProAC Expresso, gravou e apresentou o projeto ’12 Anos em 6 Violões’, série de 6 encontros em que relê, em formato voz e violão, momentos importantes de sua trajetória. Junto a 6 grandes expoentes do violão brasileiro atual – Gian Correa, Cainã Cavalcante, Chico Saraiva, Marcelo Cabral, Swami Jr. e Manoel Cordeiro – trouxe repertório que abrangeu desde o lançamento de seu 1o. Álbum, até o álbum Aquário e projetos rodados mas nunca antes registrados, como o Diário de Viagem Cantado. A série foi lançada nas plataformas digitais, mensalmente entre abril e setembro, ao longo do ano de 2022.

Ainda em 2021, gravou em estúdio seu show Aquário em Concerto, com releituras de suas próprias canções e outras de Gilberto Gil, Criolo e Chico Buarque, arranjadas por Salomão Soares para formato de pequeno concerto popular – piano, cello e voz. Este show teve vasta circulação pelo interior de SP, além de constar entre os selecionados nos editais SESI e ProAC Circulação.

Em 2024, lança Cochicho no silêncio vira barulho, irmã, álbum autoral todo feito por mulheres diversas, com participações especiais de Mônica Salmaso, Assucena, Áurea Martins, Alessandra Leão, Flaira Ferro, Giana Viscardi, Lívia Mattos, Duo Siqueira Lima, Elodie Bouny, Anais Sylla, Joana Queiroz, Maiara Moraes, Wanessa Dourado, entre 30 grandes musicistas da atualidade.

INGRESSOS

R$70 – Antecipado Promocional (Lote 1). -1 kg de alimento não perecível

R$75 – Antecipado Promocional (Lote 2) – 1 kg de alimento não prerecível

R$130,00 – Inteira

R$65 – Meia-entrada

Importante

De acordo com a legislação vigente, a disponibilidade de meia-entrada é limitada a 40% da capacidade por sessão e está sujeita a disponibilidade na sessão pretendida.

Serviço

Show de Verônica Ferriani canta Nara Leão.

Quando: Dia 14 de maio 2026, quinta feira

Horário: às 19h30 e a casa abre às 18h

Onde: Formiguinha Doçaria – Rua Fortunato Faraone 861 – Americana/ SP – Piso Supeiror

Reservas e informações 19 9987292130