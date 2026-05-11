Dra Luana Araújo, infectologista que atuou como importante divulgadora científica combatendo a desinformação na pandemia. Pois ela faz um esclarecimento importante sobre o incidente envolvendo os detergentes da marca Ypê.

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É muita irresponsabilidade o que influenciadores e políticos da extrema direita estão fazendo ao confrontar, sem nenhuma base, a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Vídeo Dra Luana Araújo

A decisão da Anvisa de determinar o recolhimento de detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes da marca Ypê colocou consumidores diante de uma dúvida prática e imediata: afinal, devo jogar meu produto fora?

A medida vale exclusivamente para itens com numeração de lote terminada em “1”, após a agência identificar falhas em processos de fabricação que podem favorecer contaminação microbiológica. O tema abre espaço para explicar como funciona o controle de qualidade de produtos de limpeza, por que um problema pode atingir apenas determinados lotes e quais são os direitos do consumidor em situações de recall sanitário.