O prefeito de Americana, Chico Sardelli, assinou nesta segunda-feira (11) a ordem de serviço para a construção de um novo campo de futebol society na região do bairro Mário Covas. O equipamento será implantado na Rua Francisco Carlos Maciel, s/nº, Quadra B. Os serviços devem ter início ainda neste mês de maio, com previsão de entrega para o segundo semestre de 2026.

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O total de investimento na obra é de R$ 305.140,04, provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Dirceu Dalben, intermediada pelo vereador Marcos Caetano. Ambos foram recebidos no Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal, para a assinatura da ordem de serviço. A tramitação documental para liberação do recurso é feita pela Secretaria de Gestão de Convênios.

As obras para implantação do novo espaço esportivo incluem a instalação de grama sintética monofilamento com borracha granulada, conjunto de traves, alambrado e telas de proteção, construção de piso de concreto para acesso ao campo e iluminação.

O prefeito Chico destacou a importância do novo equipamento para o bairro e para a cidade.

“Estamos investindo em espaços que promovem lazer, esporte e qualidade de vida para a população. Esse campo society vai beneficiar diretamente os moradores do São Jerônimo e reforça nosso compromisso com o desenvolvimento de todas as áreas da cidade e com o incentivo à prática esportiva”, afirmou.

O secretário interino de Esportes, Pedro Peol, ressaltou o impacto do projeto no esporte comunitário. “A construção desse novo campo ampliará as opções para treinamentos, projetos sociais e atividades recreativas. É mais um espaço pensado para atender crianças, jovens e adultos, fortalecendo o esporte como ferramenta de inclusão social e bem-estar”.

O secretário de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto, enfatizou o trabalho conjunto. “Com muita alegria, comemoramos a assinatura da ordem de serviço, que é um grande passo para em breve darmos início às obras. Nosso papel é garantir que todas as etapas ocorram de forma transparente, dentro dos prazos e com responsabilidade. A vinda desse recurso é fruto de um trabalho integrado entre o governo municipal e estadual, que neste caso, proporcionará acesso à prática esportiva e lazer para a comunidade”, acrescentou.