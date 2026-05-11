A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, informa que, até 10 de junho, estão abertas as inscrições para concorrer ao programa “Residência Pontos MIS 2026”, que será realizado entre os dias 27 a 31 de julho no Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS). Interessados deverão realizar a sua inscrição, gratuitamente, por meio do formulário https://forms.gle/YgrSVDUxXpjruYqH8.

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A iniciativa ocorre anualmente e tem como público-alvo cineastas do Estado de São Paulo (exceto capital), realizadores de curtas-metragens, estudantes e profissionais da área audiovisual.

Os candidatos deverão enviar um curta de até 20 minutos que tenham realizado para serem avaliados por uma comissão formada pelo MIS, que irá, posteriormente, selecionar 12 desses trabalhos. Os diretores dos filmes selecionados serão convidados a participar de uma semana imersiva no Museu, com aulas, palestras com profissionais renomados e experiências práticas em empresas especialistas em produção cinematográfica. O MIS oferecerá, ainda, transporte e hospedagem, assim como uma ajuda de custo de R$ 120 diários para despesas.

Imersão em Americana

Após a imersão, os residentes retornarão às suas cidades de origem para dar vida a novos curtas-metragens. Essas criações serão exibidas no MIS, em sessões públicas e gratuitas, para que o público aprecie o resultado do talento e aprendizado dos participantes do programa.

“Essa é uma excelente oportunidade para os artistas do audiovisual de Americana revelarem todo o seu potencial. O Pontos MIS é um programa que não só realiza a difusão cultural em nosso Estado, como também é responsável pela formação de novos públicos para o cinema, por meio de diversas frentes, como é o caso dessa Residência. É uma alegria para a cidade de Americana fazer parte desse programa”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Outras informações, referentes ao regulamento e ao detalhamento das etapas da iniciativa, estão disponíveis no link https://mis-sp.org.br/evento/residencia-pontos-mis-2026/. Eventuais dúvidas podem ser sanadas diretamente por e-mail, mediante o contato [email protected].