A Sabesp esclarece que a água distribuída nos municípios de Hortolândia e Paulínia atende aos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação vigente. A informação foi reforçada pela Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo), órgão independente responsável pela fiscalização dos serviços de saneamento no Estado.

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Em manifestação oficial encaminhada à imprensa regional, a Arsesp informou que “os laudos disponíveis não apontam desconformidade com os padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação vigente”. A agência também destacou que a fiscalização técnica realizada confirmou que a água distribuída pela Sabesp permanece própria e segura para o consumo.

A Companhia reconhece que eventuais alterações de cheiro e gosto podem gerar desconforto e preocupação na população. Por esse motivo, a Sabesp adotou uma medida adicional no processo de tratamento, com a aplicação de carvão ativado, tecnologia utilizada para ampliar a remoção de compostos que possam provocar alterações sensoriais na água.

A Sabesp reforça que o monitoramento da qualidade da água é realizado continuamente, com análises rigorosas e acompanhamento técnico permanente, garantindo a segurança do abastecimento à população.

A Companhia mantém diálogo constante com autoridades municipais, com a Arsesp e com a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), reafirmando seu compromisso com a transparência, a qualidade dos serviços prestados e a saúde da população de Hortolândia e Paulínia.

Cronologia do caso Sabesp Horto

No dia 18 de abril, a Sabesp identificou alterações pontuais de gosto e odor na água distribuída em regiões de Hortolândia e Paulínia e intensificou as ações de monitoramento do sistema de abastecimento.

Desde então, a Companhia ampliou a quantidade das análises laboratoriais que realiza permanentemente em todas as etapas do processo, desde a captação, passando pelo tratamento e distribuição, até os cavaletes dos imóveis atendidos.

As amostras coletadas, nos últimos 20 dias, comprovaram que a água distribuída à população manteve os padrões de potabilidade e segurança estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Ao longo do período, foram realizadas mais de três mil análises e emitidos os respectivos laudos técnicos nas regiões monitoradas – considerando Hortolândia, Paulínia e Monte Mor.

Como parte das ações de acompanhamento, a Sabesp mantém uma força-tarefa operacional dedicada ao monitoramento contínuo das ocorrências, com equipes técnicas em campo, vistorias em imóveis de clientes e acompanhamento em tempo real do sistema.

No dia 24 de abril, a Companhia também acionou a Cetesb, que passou a intensificar inspeções e monitoramentos no Rio Jaguari, manancial responsável pelo abastecimento dos municípios, realizando coletas e avaliações complementares das condições da água.