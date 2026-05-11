Uma equipe do 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) atendeu a ocorrência na sexta-feira (8), resultando na prisão de um homem portando uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, uma réplica de fuzil e um colete balístico em Hortolândia.

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Durante patrulhamento, a equipe policial visualizou dois indivíduos em atitude suspeita em frente a uma residência, tentando observar o interior do imóvel. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos entraram em um veículo e tentaram fugir, sendo acompanhados e abordados logo em seguida.

Durante a averiguação, outros dois homens foram abordados em frente à residência. Nada de ilícito foi localizado com os envolvidos, porém, diante da suspeita, a moradora do imóvel autorizou a entrada da equipe policial.

PM foi ao quarto

No quarto utilizado por um dos abordados, foram localizados uma réplica de fuzil, uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida e municiada, além de um colete balístico com placas. O cidadão assumiu a posse dos objetos.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial, onde três indivíduos foram liberados e um permaneceu preso, à disposição da Justiça.