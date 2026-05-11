Prefeito de Nova Odessa mudou comando na Secretaria de Administração e nomeou diretor de Convênios

Prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) continua promovendo mudanças de ocupantes do 1º escalão de seu governo. No sábado (9), o chefe do Executivo publicou no Diário Oficial a exoneração do secretário de Administração, Ricardo Facchini Rodrigues, nomeado agora como como diretor de Convênios.

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Em seu lugar, Leitinho escolheu Andréa Olga Penachione Faralhe, servidora com larga experiência na Coden Ambiental. Com bastante vivência na cidade, Andréa Faralhe deve dar mais dinâmica e proximidade do governo com os moradores.

Depois de um primeiro mandato (2021-2024) enfrentando muita dificuldade financeira, oposição dura na Câmara e diversas denúncias de irregularidades em órgãos fiscalizadores, Leitinho tem buscado dar melhor tração em seu governo.

Dentre as principais mudanças anteriores foi trazer Brauner Feliciano – também ex-diretor na Coden Ambiental – para colocar as finanças municipais em ordem. Antes havia trazido o experiente Odair Dias para comandar a Secretaria de Governo e a ex-vereadora Carla Lucena para ser secretária-adjunta do setor.

Leitinho mudando bastante

Recentemente o prefeito trocou Vani Cezaretto da Secretaria de Educação. Para seu lugar, trouxe o professor e gestor público Luiz Miguel Martins Garcia. O novo comandante da importante pasta municipal promete dar mais articulação política a nível estadual e federal, além de aproximar as unidades locais.