Festa privê de Neymar e Trans Sophia

Que o podcast “Vê Se Pod” é palco de furos e polêmicas todo mundo já sabe, né? E essa semana foi a vez da Sophia Barclay, influencer trans e artista musical, que tem dado o que falar desde que revelou ter participado de uma festa privê, convidada por Neymar e com a participação de Pedro Scooby. Dizem as más línguas que ela quer fama e visibilidade e já usou essa estratégia de envolver celebridades em outros momentos para chamar a atenção. Leia + Sobre o Esporte Mas Sophia nega categoricamente que é invenção e dá detalhes bizarros do encontro que rolou no Dark Room e atiça a imaginação de quem assistir o podcast comandado por Gui Santana, Luiz França e Amanda Falda, com direção do empresário Vitor Ferreira. Claro, no bate-papo, ela revela tudo! Cheiros, sons e sensações arrepiantes da experiência que teve com os garotos no escurinho.

Miss Goiás, Mariana Marquini posa sexy em estádio e revela bastidores: “torcedores espiando”

Uma das beldades que alegram o público nas pegadinhas exibidas por João Kléber, na RedeTV!, a modelo Mariana Marquini, de 22 anos, contou que passou por uma situação inusitada ao fotografar de fio dental em um estádio para comemorar o título de Miss Goiás.

Acostumada a fazer fotos para o OnlyFans e Privacy – as plataformas de conteúdos sensuais – em ambientes fechados e reservados, a modelo do concurso Miss Copa do Brasil disse que levou um susto ao perceber que estava sendo espionada por um grupo de torcedores.

“Tinham torcedores espiando. Não percebi que tinha mais gente lá (risos), para mim o estádio estava vazio. Levei um baita susto, já tinha tirado a roupa, estava só de calcinha e as fotos eram um presente para os meus fãs. Fui pega de surpresa, já pensou se eu já estivesse pelada?”, conta rindo.

Mariana revelou que um dos curiosos chegou a pedir sua calcinha de presente. “Levei na esportiva, falei para ele entrar no meu OnlyFans que eu faria um leilão junto com o ensaio sem censura. Engraçado que quando percebi os caras me olhando, parece que me soltei mais. Queria me exibir. Foi tenso, mas gostoso”.

Ao falar sobre o concurso, a Miss Goiás explicou que gosta de resolver as coisas à sua maneira e que está tão focada que dificilmente o prêmio irá para outra candidata.

