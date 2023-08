São Paulo bate argentinos e avança na Sula

San Lorenzo por 2 x 0, nesta quinta-feira (10), e se classificou para as quartas de final da Copa Sul-Americana.

O Tricolor Paulista procurou o ataque e os gols desde o início, e o resultado é absolutamente justo, encerrando uma sequência de cinco jogos sem vitória dos comandados de Dorival Jr.

Com a classificação, o SPFC aguarda por LDU x Ñublense para conhecer o adversário das quartas de final. Os paulistas são os atuais vice campeões do torneio intercontinental. Leia + Sobre o Esporte

O jogo acontece nesta quinta-feira (10) mesmo, às 21h (de Brasília), e o time equatoriano venceu a ida por 1 x 0.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP