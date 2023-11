Festival de Dança “Aladdin” é destaque no Teatro Lulu Benencase no domingo

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe o Festival de Dança “Aladdin” no domingo (12), às 19h30. Os ingressos custam entre R$ 45 e R$ 90, à venda na bilheteria, das 9h às 17h, ou no site www.entravip.com.br.

A atração é uma realização da Associação NILEEC (Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura) e do Arabesque Studio de Dança, que apresentarão diversas modalidades, como ballet clássico, jazz dance, dança do ventre, estilo livre e k-pop. O espetáculo é baseado no filme da Disney, com uma nova perspectiva e leitura.

“O ‘Aladdin’ é uma escolha encantadora para um evento em família, prometendo uma experiência única e mágica para todos”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O Teatro Municipal fica na Rua Gonçalves Dias, 696, no Jardim Girassol. Mais informações pelo telefone (19) 3461-3045.

