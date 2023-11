Aeronave com 450kg de cocaína pousa em fazenda de Leonardo

Nesta sexta-feira (10), uma aeronave na fazenda sertanejo Leonardo,

localizada em Jussara, a 270 km de Goiânia, foi palco de uma operação criminosa envolvendo aterrissagem de uma aeronave com quase meia tonelada de pasta base de cocaína. O incidente resultou em confronto armado entre os criminosos responsáveis pela carga e as forças de segurança, deixando dois homens mortos.

Segundo informações da Polícia Militar, o piloto do avião alegou que precisava reabastecer, mas mesmo assim não obteve autorização dos funcionários da fazenda. O caseiro percebeu a movimentação suspeita e acionou a Polícia Militar, enquanto filmava o momento em que a droga estava sendo transferida para uma caminhonete.

O cantor não estava presente na fazenda durante o incidente, encontrando-se em São Paulo. O caseiro, ao identificar a situação, tomou a atitude de chamar as autoridades.

As forças de segurança, incluindo a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), iniciaram uma busca pelo veículo que transportava a droga. O automóvel foi localizado na BR-070, entre Jussara e Montes Claros de Goiás, desencadeando uma perseguição e posterior confronto armado.

A troca intensa de tiros resultou na morte de dois criminosos, que foram levados ao Hospital Municipal de Jussara, mas não resistiram aos ferimentos. Um terceiro envolvido conseguiu fugir para uma região de mata. O avião, que aterrissou na chácara, conseguiu escapar e até o fechamento nessa matéria não havia sido apreendido.

