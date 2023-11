Desvendando o Cenário dos Influencers Falsos no Brasil

HypeAuditor, ferramenta analítica de marketing de influencers, lançou seu relatório anual, mostrando a situação atual de influencers falsos e envolvidos em atividades suspeitas no Brasil

Principais descobertas:

48,9% dos influenciadores de Instagram foram afetados por fraudes no Brasil em 2023. A boa notícia é que em comparação com 2022 esse número diminuiu 7,25%.

Brasil está 10% afrente da média mundial, e 8% afrente da média de América Latina

Apenas 47% dos nano-influencers (com 1k-5k seguidores) apresentam sinais de atividade suspeita (em comparação com celebridades (mais de 1M de seguidores) onde essa taxa é de 62%)

Estilo de vida é o setor mais afetado por fraudes.

Em 2023 a quantidade de influencers falsos diminuiu 7% em comparação com 2022.

Essa queda pode ter duas explicações.

Em primeiro lugar, o Instagram melhorou significativamente suas medidas anti-fraude, resultando em uma detecção e desativação mais rápidas de contas fraudulentas.

Em segundo lugar, hoje vemos a crescente conscientização das marcas em relação à qualidade da audiência, com foco não apenas na quantidade de assinantes, mas também em sua autenticidade, frequentemente utilizando ferramentas como o HypeAuditor para avaliar seus seguidores.

O relatório comprovou que quanto menos seguidores um influencer tem, menor é a probabilidade de se envolver em atividades suspeitas.

Os influenciadores emergentes (com 1k-10k seguidores) que estão nas fases iniciais de construção de sua base de seguidores tendem a priorizar o crescimento orgânico, e entendem que atividades fraudulentas podem prejudicar a carreira deles e a confiança que o público tem.

Por outro lado, existem influenciadores honestos que se tornam vítimas involuntárias de bots de spam. Esses bots inundam suas postagens com comentários de spam e promovem cassinos e conteúdo explícito, criando uma situação indesejável e prejudicando a reputação desses influenciadores.

No Brasil, os comentários inautênticos são a forma mais prevalente de atividade suspeita entre os influenciadores. Segundo os dados do HypeAuditor, 25% dos influenciadores têm mais de 30% de seus comentários com natureza inautêntica.

O relatório da HypeAuditor também descobriu, quais são os setores mais e menos afetados por fraudes no Brasil.

Setores nos quais há mais dinheiro circulando no Instagram, que têm mais público e mais influencers, são os mais suscetíveis à fraude (Estilo de vida, Modelos e Moda). Os nichos menos afetados por fraude são Computadores e Tecnologia, Doces e Confeitaria e Ciência, onde a demanda por influencers é bem mais baixa.

Setores mais afetados por fraudes Setores menos afetados por fraudes Categoria de influenciadores % afetados por fraude Categoria de influenciadores % afetados por fraude Estilo de vida 58.7 Computadores e Tecnologia 36.07% Modelos 53.6 Doces e Confeitaria 36.30% Moda 53.3 Ciência 37.14% Cryptomoedas/NFT 52.6 Crianças e Brinquedos 37.70% Cinema/Atores/Atrizes 52.2 Educação 38.40%

Confira o relatório completo clicando aqui

