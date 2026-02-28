O mês de fevereiro de 2026 já marca o índice pluviométrico de 279,2 milímetros, volume 66,1% superior à média histórica prevista para o período, estimada em 168 milímetros.

De acordo com dados oficiais do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, registrados pelo pluviômetro instalado no ponto de captação de água bruta – Represinha, o acumulado nos dois primeiros meses do ano atingiu 485,9 milímetros, índice 21% acima da média estipulada para o bimestre.

Fevereiro acima, janeiro abaixo

Embora o mês de janeiro tenha registrado 206,7 milímetros de precipitação — 26,3 milímetros abaixo da média histórica específica do mês —, o volume expressivo de chuvas em fevereiro foi determinante para reverter o cenário e elevar o acumulado anual.

Historicamente, a última vez que fevereiro superou a marca de 200 milímetros foi em 2020, quando foram registrados 306,5 milímetros.

O elevado índice pluviométrico neste início de ano impacta positivamente a infraestrutura hídrica do município, contribuindo de forma significativa para o armazenamento de água bruta nas três represas que abastecem a cidade.

O cenário gera perspectivas favoráveis para o período de estiagem, tradicionalmente compreendido entre abril e setembro.

O DAE reforça que, apesar do momento de maior segurança nos reservatórios, o uso consciente da água deve permanecer como prática permanente entre a população, garantindo sustentabilidade e equilíbrio no abastecimento ao longo de todo o ano.

