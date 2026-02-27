Estudantes do curso técnico de Química da Etec Polivalente de Americana desenvolveram um esmalte terapêutico inovador. Diferente dos produtos convencionais, ele utiliza princípios ativos naturais para combater fungos nas unhas, eliminando o uso de componentes químicos sintéticos que podem causar alergias ou danos ambientais.

O projeto acadêmico contempla Inovação Local (nasceu dentro de um laboratório de escola pública de Americana); Sustentabilidade (utiliza extratos de plantas e resíduos que seriam descartados, promovendo a economia circular); Saúde e Bem-estar (Oferece uma alternativa acessível e menos agressiva para o tratamento de micoses, um problema comum que afeta grande parte da população); além do Protagonismo Feminino (Demonstra o potencial da pesquisa científica feita por alunas do ensino técnico.

Projetos como esse estimulam o pensamento crítico, a resolução de problemas práticos e a inovação. Isso se traduz na criação de soluções de baixo custo e alto impacto social, além de preparar profissionais qualificados que podem atuar no setor industrial e de pesquisa com uma visão voltada para a sustentabilidade regional.

Responsabilidade socioambiental no time do Polivalente

As alunas destacam que a escolha do formato em caneta, aliada ao uso de matérias-primas naturais, torna o produto mais prático, sustentável e menos nocivo ao meio ambiente. “Nossa proposta foi desenvolver uma solução que incorporasse princípios ativos naturais em um formato confortável e de fácil aplicação”, explica Julianna.

“A opção pela caneta amplia o potencial de uso do produto como uma alternativa promissora, ao unir saúde, sustentabilidade e inovação”, complementa a pesquisadora.

Resultado do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) as alunas da Etec de Americana, o protótipo do esmalte antifúngico natural está alinhado a três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU): o ODS 3, que trata da promoção da saúde e do bem-estar; o ODS 9, voltado à indústria, inovação e infraestrutura; e o ODS 12, que incentiva padrões de consumo e produção responsáveis.

