Comissão de Meio Ambiente discute gestão de resíduos recicláveis em Americana

Os vereadores da comissão permanente de Meio Ambiente, Transporte e Comunicação da Câmara Municipal de Americana se reuniram na terça-feira (24) para discutir a resposta enviada pela secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos a um requerimento de autoria da comissão que pediu informações sobre a gestão e a destinação de resíduos recicláveis relacionados à Cooperlírios (Cooperativa do Trabalho de Produto Reciclavel do Jardim dos Lírios). Participaram da reunião a vereadora Leonora Périco (PL), presidente, e os vereadores Lucas Leoncine (PSD) e Roberta Lima (PRD), membros.

No requerimento a comissão havia questionado qual instrumento jurídico formaliza o recebimento, pela cooperativa, de recicláveis coletados no município; quais as responsabilidades da Cooperlírios na triagem, separação e distribuição dos resíduos; qual a destinação dos materiais recicláveis e como a prefeitura acompanha e fiscaliza o trabalho da cooperativa.

No ofício resposta, o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, informou que o município cedeu através de lei municipal uma área pública para uso gratuito pela cooperativa, que é responsável pelo tratamento e processamento dos resíduos sólidos recicláveis e reutilizáveis. Ainda segundo o secretário, a destinação final é de responsabilidade da cooperativa e a prefeitura fiscaliza o trabalho através de mecanismos de controle administrativo, técnico, ambiental e social.

Durante a reunião, os membros da comissão avaliaram as respostas encaminhadas como insuficientes e decidiram protocolar um novo documento, solicitando dados aprofundados e esclarecimentos adicionais.

Segundo a presidente da comissão, as informações complementares irão garantir maior transparência da parceria entre poder público e cooperativa. “Estamos atentos e nosso papel é garantir que a fiscalização continue sendo feita com responsabilidade e transparência, acompanhando de perto cada tema debatido na comissão”, afirmou Leonora.

“Precisamos aprofundar a fiscalização sobre o processo de gestão de resíduos em Americana, por isso vamos solicitar novas informações e outros documentos que permitam esclarecer as responsabilidades do poder público e da cooperativa sobre o destino final dos recicláveis e dos rejeitos”, disse Leoncine.

“É importante estarmos munidos de todas as informações possíveis para que a comissão possa executar seu trabalho de acompanhamento e fiscalização da melhor maneira possível”, concluiu Roberta.

