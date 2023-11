Filha de Lampião processa Pavinatto por Fakenews

e traça o perfil da figura história definida na obra como “terrorista mercenário que extorquia os ricos e destroçava a vida dos pobres”. Lançamento da editora Almedina Brasil, pelo selo Edições 70, o livro revela uma perspectiva sem romantismos do cangaceiro mais conhecido da história brasileira.

A obra se propõe a desconstruir a aura de heroísmo que muitas vezes é atribuída ao cangaceiro. Com base em uma pesquisa profunda de estudos nacionais e internacionais sobre Lampião, o autor traça um perfil minucioso que revela a verdadeira face desse personagem popular e o expõe como um psicopata, cujas ações atingiram níveis de crueldade e violência que vão muito além de qualquer interpretação idealizada.

Por meio de análises minuciosas e documentadas, Pavinatto, que não é alheio à polêmica, expõe as ações de Lampião e sua quadrilha demonstrando a amplitude das atrocidades cometidas. Os relatos de crimes vão desde roubos a estupros, assassinatos e extorsões, atividades que desmantelam as narrativas idealizadas de um líder justiceiro que supostamente roubava dos ricos para dar aos pobres.

A obra contextualiza as relações de Virgulino com as forças políticas da época, mostrando como ele foi instrumentalizado e manipulado para atender a agendas diversas. É nesse sentido que o autor sustenta a tese de que o altruísmo de “da Silva” é uma Fake News criada e difundida, a partir da década de 1920, pelo comunismo brasileiro, então capitaneado por Luís Carlos Prestes, com a intenção de canalizar o cangaço para fomentar a revolução social.

A transformação de Lampião em uma figura homenageada, laureada inclusive em eventos grandiosos como o Carnaval carioca, também é discutida por Pavinatto. Ao rebater essa reverência, ele lança luz sobre a distorção histórica que coloca um indivíduo associado a crimes brutais no centro de celebrações populares e chama atenção para o descaso com o sofrimento e a memória das vítimas desse algoz e seu bando.

Da Silva: A Grande Fake News da Esquerda é um convite à reflexão sobre a construção da memória histórica. O autor desafia o leitor a se confrontar com a verdadeira face de um personagem que se tornou um mito, mostrando como a narrativa do heroísmo pode ser distorcida em nome de interesses políticos. Ao apresentar uma análise detalhada e fundamentada dos crimes de Lampião, o autor questiona as narrativas hegemônicas e incita a busca por uma compreensão mais profunda dos eventos e personagens que moldam o Brasil.

No dia 12/08, o livro foi lançado com grande sucesso em uma livraria na região central de São Paulo, atraindo milhares de admiradores do autor, ansiosos para conhecer a obra. A noite de autógrafos registrou a venda de mais de mil exemplares, tornando-se o segundo maior sucesso de vendas no Brasil em uma noite de lançamento e evidenciando o entusiasmo o público. Além disso, o título conquistou posição de destaque entre os três mais vendidos na plataforma Amazon em sua semana de lançamento.