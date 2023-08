Filhote de baleia-franca é encontrado morto em Florianópolis

Uma baleia-franca (Eubalaena australis) encalhou morta na Praia da Joaquina, em Florianópolis, no final da tarde deste domingo (13). Informações preliminares dão conta que se trata de um filhote. Na manhã desta segunda-feira (14) uma equipe técnica formada por médicos-veterinários e biólogos foi até o local fazer a avaliação, e o protocolo de atendimento a encalhes foi seguido. No local foi feita a necrópsia para averiguar a provável causa da morte, assim como se houve interação antrópica.

É a primeira baleia-franca encalhada em Florianópolis encontrada esse ano. Nesta época do ano as Francas partem da região Antártida e vêm ao continente sul americano para o parto e amamentação dos filhotes. Costumam ficar entre 3 e 4 meses na região. No Brasil a presença das baleias-francas são frequentes em maior número em Santa Catarina. A chamada “temporada das baleias” vai de julho a novembro.

Texto e vídeo: Ricardo Wegrzynovski / R3 Animal

Fotos: Josiele Felli / R3 Animal

Vídeo:

