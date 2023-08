A Secretaria de Saúde de Americana avança com uma série de obras

de reforma, revitalização e manutenção em prédios que abrigam serviços da rede local. Das nove obras em andamento, três estão em fase de conclusão, com previsão de entrega para as próximas semanas, com intervenções importantes que estão transformando as unidades em espaços mais confortáveis e acolhedores, seja para os pacientes que utilizam os serviços ofertados, seja para os servidores que atuam nelas.

A mais avançada é a obra do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), localizado na região central, cuja inauguração está marcada para a próxima segunda-feira (21). O setor 192 (atendimento pré-hospitalar), no Jardim Nossa Senhora de Fátima, e a unidade ESF (Estratégia Saúde da Família) do bairro São José, na região da Praia Azul, também estão em fase final, com as datas de entrega em definição.

As outras obras compreendem a reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Cariobinha; a manutenção predial e revitalização da Clínica Modular, no bairro Antônio Zanaga; a reforma da UBS do Parque das Nações; a reforma da Farmácia Central; e a construção da UBS do Parque da Liberdade, que teve início em julho.

O Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” também tem recebido intervenções, realizadas por meio da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, que realiza gestão compartilhada do local. Os trabalhos incluem a revitalização de três recepções e da entrada de funcionários, além da pintura externa de toda a unidade.

O prefeito Chico Sardelli ressaltou que o trabalho continua por mais investimentos para a Saúde do município. “Eu fico muito feliz em acompanhar o ritmo dessas reformas e construções, de como estão sendo transformadas as nossas unidades de saúde. Seguiremos nessa toada, na busca de mais recursos para garantir à população de Americana uma saúde de qualidade, com espaços adequados e acolhedores”, disse Chico.

O vice-prefeito Odir Demarchi também destacou que continuará buscando recursos para empreender melhorias em outros espaços da Saúde. “Sinto muito orgulho de ver nossas unidades sendo renovadas, outras sendo construídas. Isso é muito significativo, porque a saúde da população é nossa prioridade. No que depender de mim, Americana vai ter sempre apoio nesse sentido, pois eu estarei sempre em busca de mais recursos para melhorar também outras unidades”, afirmou.

Para o secretário da pasta, Danilo Carvalho Oliveira, as obras na rede municipal de saúde têm sido reflexo do compromisso da atual Administração em promover uma saúde com mais qualidade a todos. “As transformações dos espaços vão beneficiar cada vez mais os usuários e os trabalhadores, porque isso se traduz em mais cuidado, acolhimento e carinho para com a população. Também reflete o compromisso que o prefeito Chico Sardelli tem mantido para garantir a todos uma saúde com mais acesso, humanização e dignidade”, concluiu.

Obras concluídas

Desde o início de 2021, a Prefeitura de Americana já entregou a reforma e revitalização das seguintes unidades de saúde:

UPA São José

UBS – Jardim Ipiranga

UBS – Vila Mathiensen

UBS – Vila Gallo

UBS – Jardim Dona Rosa

UBS – Jardim Guanabara

Caps AD (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e outras Drogas)

UAD (Unidade de Atendimento Domiciliar)

Ala 3 do Hospital Municipal

UTI Adulto do Hospital Municipal

A atual gestão também inaugurou a maior obra social e de saúde de Americana, a Unacon (Centro de Oncologia de Americana), em junho de 2022. A unidade é uma das referências no estado de São Paulo no tratamento do câncer e cirurgias oncológicas nas especialidades de mastologia, ginecologia, urologia e aparelho digestivo, além de procedimentos ambulatoriais, quimioterapia e suporte diagnóstico.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP