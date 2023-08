Homem coloca veneno e causa a morte de pombos em escola de Santa Bárbara

O vereador suplente de Americana Luiz Escobar denunciou em suas redes sociais um caso de morte de pombos em Santa Bárbara d’Oeste. Segundo ele, o caso teria ocorrido neste final de semana na Escola Estadual Maria José Margato Brocatto, no bairro Cidade Nova.

Segundo a denúncia, uma mulher teria aberto o portão da escola e um homem subido no telhado “colocando veneno por todo o lugar”.

LEIA TAMBÉM: Denúncia leva à queda de mais 1 ponto do tráfico

Escobar cita que, por serem animais domésticos, os pombos são protegidos pela Lei 9605/98 e que maltratar, ferir ou matá-los pode resultar em até cinco anos de reclusão.

A direção da escola informou que registrará um Boletim de Ocorrência.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP