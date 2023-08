Denúncia leva à queda de mais 1 ponto do tráfico

Denúncia anônima levou à queda

de mais 1 ponto do tráfico de drogas no Parque Eldorado em Santa Bárbara d’Oeste. O caso deste domingo aconteceu no meio da tarde na rua José Lázaro de Campos. Foram encontradas quase 300 porções de 3 tipos de drogas. Ninguém foi preso na operação, mas o ponto de venda de drogas foi desbaratado.

Leia abaixo o relato pormenorizado feito por agentes da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’Oeste-SP

.

.EQUIPE 01

. VTR 30

.🚨GCM CHIMITI

.🚨GCM URBANO

. CANIL

.🚨GCM GESIEL

.🚨GCM EDMAR

.🚨 GCM CAIO

.🚨TANDERA

.📍DATA: 13 de Agosto de 2023

.📍HORA: 16:00

.📍LOCAL: Rua José Lázaro de Campos, 123.

Mais notícias da cidade e região

🛑 APREENSÃO DE DROGAS

Essa equipe recebeu informações de um munícipe, que não quis se identificar com medo de represálias, onde pelo local citado, indivíduos estariam adentrando com certa frequência na viela e retirando algo que parecia ser entorpecentes. Diante das informações nos deslocamos para o local juntamente com a equipe de Canil onde após varredura a cadela Tandera localizou, dentro de um cano de esgoto pluvial, na referida viela uma sacola plástica contendo em seu interior 204 porções de Maconha, 79 pedras de Crack e 14 eppendorfs de Cocaina. Posteriormente a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial onde a autoridade presente deliberou pela apreensão dos entorpecentes.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP