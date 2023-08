Andressa Urach confirma que já namorou Neymar

A influenciadora Andressa Urach segue causando nas redes

sociais e neste último sábado, 12 de agosto, revelou aos fãs que ficou com o jogador brasileiro, Neymar. Sendo assim, a artista ainda detalhou o envolvimento e frisou como tudo teria ocorrido, lembrando que a pegação entre eles foi ‘muito boa’.

Dessa forma, por meio da caixinha de perguntas do Instagram, And. Urach foi questionada se já tinha se envolvido com Neymar, e comentou que sim: “Já peguei o Neymar logo que eu saí da Fazenda e o negócio foi bom (risos). Faz tempo! Vão saber agora! Babado… Foi bom, mas eu não gravei, as câmeras do meu prédio gravaram. Quando eu morava em São Paulo. Mas faz tempo!“, recordou ela, rindo da situação.

Andressa contou que o envolvimento deles foi à época de sua saída do reality show da Record TV, em 2013, e que após isso, não voltou a vê-lo.

Após a revelação, a web reagiu ao assunto: “Achei que quando tinha saído da fazenda estava na IGREJA dando testemunho da quase morte que ela diz ter tido. Lembro que ela foi internada pouquíssimo tempo depois e daí em diante se dizia evangélica, etc…“, disse uma.

