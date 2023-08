Escolas de Sumaré recebem projeto Cine Ecologia

Quatro escolas municipais recebem a partir desta segunda-feira (14/08), a segunda etapa do projeto Cine Ecologia. A ação inclui sessões de cinema, interações teatrais e workshops sobre uso de água e energia, reciclagem e segurança no trânsito.

Para acolher as atividades culturais, as escolas receberão uma estrutura gigante de cinema inflável, com 15 metros de comprimento e quatro metros de altura, equipada com telão, projetor de áudio e vídeo, além de almofadas para acomodação do público. E não é só isso. Para deixar a programação ainda mais divertida, todos os presentes terão direito a pipoca.

Serão beneficiadas pelo projeto as unidades escolares EM André de Nadai, EM Profª Neusa de Souza Campos, EM Profª Analia Oliveira Nascimento e EM Eliana Minchin Vaughan. Ao todo, serão quatro sessões por dia de programação, nos seguintes horários: 8h, 9h45, 13h15 e 15h15.

Ao final de cada sessão, as crianças e adolescentes levarão para casa um livreto com explicações sobre os temas que foram abordados nos curtas-metragens.

Realizado pelo Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS), o projeto teve início em julho com a realização de oficinas de cinema em duas entidades assistenciais da cidade: Associação Recanto Tia Cecília e Instituto Bem Querer. A ação contou com a parceria e articulação local do Instituto Avivar 3º Setor que é Ponto de Cultura certificado pelo MINC (Ministério da Cultura) na cidade.

Projeto

O Cine Ecologia é um projeto itinerante que tem como objetivo aproximar crianças e adolescentes do mundo das artes, promover acesso à cultura e conscientizar sobre temas de grande importância para o futuro, como a preservação dos recursos naturais, sustentabilidade, entre outros.

